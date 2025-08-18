„Nem válok el, mert nagyon jó anya” – Mi tartja életben a szexmentes házasságokat?

„Nagyon jó anya” – Férfiak, mi tartja életben a szexmentes házasságotokat? Bármilyen furcsán is hangzik, léteznek „működő” párkapcsolatok, amelyekben nincs testiség. Változásra várva Az én házasságomat a remény tartja össze, ugyanis végre rá tudtam venni a feleségem, hogy menjünk el szexuálterapeutához. Ő már kb. öt éve hallani sem akar arról, hogy lefeküdjön velem, én pedig nem akarok válni. Talán a szakember segítségével képesek leszünk újra visszatalálni egymáshoz az ágyban. Differencia Mert eszem ágában sincs elválni és a nehezen összeszedett kis vagyonkám felétől elbúcsúzni, illetve ha őszinte akarok lenni, tíz év házasság után a szex és a maszturbáció között már nincs is nagyon különbség, sőt: a kezem aktívabb, mint a feleségem volt. A gyerekek Nemcsak az anyáknak a legfontosabb a gyerek, sok esetben nekünk, apáknak is. Már rég nem szeretjük egymást az asszonnyal, de nem válok […]

