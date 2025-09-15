Nem tudod miért tetted a kulcsot a hűtőbe? A szakértő szerint nem biztos, hogy feledékeny vagy
iStock

Nem tudod miért tetted a kulcsot a hűtőbe? A szakértő szerint nem biztos, hogy feledékeny vagy

Nyul Debóra
Írta 2025.09.15.

Kulcs a hűtőben, mobil a mosógép tetején, és már megint nem tudjuk, miért mentünk le a pincébe. Ismerős? A mindennapi feledékenység sokunk életét átszövi – és a legtöbb esetben teljesen természetes velejárója a mai rohanó, információkkal túltelített életnek. De honnan tudhatjuk, ha már valóban baj van?

Dr. Hartmut Fahnenstich, a németországi Philippusstift Memory Clinic agyteljesítmény-trénere a német Cosmopolitannek adott interjút, amelyben többek közt arról is beszélt, hogy szerinte sokszor: „Az emberek nem azért felejtenek el dolgokat, mert velük van baj – hanem mert túl sok van a fejükben. Az agy egyszerűen nem képes minden információt feldolgozni és megőrizni – és ez így van jól.

Nem lustaság, nem butaság – az agyunk tudatosan szelektál

Talán már te is tapasztaltad: egy új ismerős nevét elfelejted öt percen belül, de a régi iskolai barátnőd vezetékes számát még mindig kívülről fújod. Ez nem véletlen. Az agyunk úgy működik, hogy az érzelmileg fontos vagy gyakran ismételt információkat hosszú távon megőrzi – a többit pedig engedi elhalványulni.

Dr. Fahnenstich szerint: „A memória stabilitását két dolog befolyásolja igazán: az érzelmi töltet és az ismétlés. Amihez érzelem kötődik – különösen pozitív vagy intenzív élmény –, az sokkal mélyebben rögzül.”

