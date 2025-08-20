„Nem találok egy rendes férfit sem” – Harmincas nők vallomásai a párkeresésről
istockphoto.com

Címlap / Szerelem / Szex / „Nem találok egy rendes férfit sem”...

„Nem találok egy rendes férfit sem” – Harmincas nők vallomásai a párkeresésről

Szőke Angéla
Írta 2025.08.20.

"De most komolyan, bizonyos férfiaknak mi baja van?!" Harminc felett a társkeresés olyan, mintha nehezített pályán játszanál egy amúgy sem egyszerű játékot.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A barátnőim és én is évek óta keresünk párt – egyelőre sikertelenül – és arra jutottunk, hogy a mai férfiak zöme besorolható az alábbi kategóriákba (elnézést kérek az üdítő kivételektől, de a kategorizálásunknak van igazság alapja):

  • Mama kedvence, aki nem párt keres, hanem második anyukát, aki kiszolgálja és időnként szexel vele.
  • Faék egyszerűségű alfahím, akit önmagán kívül az égvilágon senki nem érdekel.
  • Elvált apuka, aki sok év házasság után „belecsap a lecsóba”, azaz csak az érdekli, hogy minél több nőt ágyba vigyen a randiról.
  • Toxikus „rendes srác”, aki ugyanolyan, mint az előbb említett típusok, csak ő előadja, hogy kedves.
  • Előnytelen külsejű balek, aki teljesen életképtelen.

Hol vannak a normális férfiak? Gondolom mind foglalt, mert a társkeresők ezekkel az archetípusokkal vannak tele.

Vau vau

Feladtam a randizást, inkább befogadtam egy kutyát, hogy ne legyek egyedül. Azt kell mondjam, életem legjobb döntése volt, sokkal jobb társaság, mint bármelyik férfi, akivel dolgom volt.

Mások ezeket olvassák

Kitartva

Nem tudom, hogy miért vonzom be ezeket, de akikkel én összeakadtam, azokat egy idő után mindig én tartottam el. Már annak is örülnék, ha olyan pasim lenne, aki a saját költségeit ki tudná fizetni. Túl nagy kérés, hogy legyen munkája…?

Semmi

50 feletti nőként annyit mondanék, hogy semmi. Semmi baja a mai férfiaknak, a férfiak mindig ilyenek voltak, sőt… 30 évvel ezelőtt még ennél is sokkal rosszabbak. Anyámtól tudom, milyen szörnyűségekre volt teljesen érzéketlen a társadalom az ő idejében és pláne nagymamám idejében. Anyámat pl. következmények nélkül fogdoshatta a vezető oktatója, nagyit pedig 16 évesen feleségül adták egy 34 éves özvegyemberhez, mert „sok földje volt.” A nők élete még most is nehéz, de még mindig sokkal jobb, mint amilyen pár évtizede volt.

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Nagy társaság, nagy nyomás – avagy a túl sok barát valóban teher?

Nagy társaság, nagy nyomás – avagy a túl sok barát valóban teher?
Ilyen barát vagy születési hónapod alapján

Ilyen barát vagy születési hónapod alapján
Mesebeli fényszobros filmfesztivállal kápráztat el a Lumina Park Budapesten

Mesebeli fényszobros filmfesztivállal kápráztat el a Lumina Park Budapesten
Ha arról álmodsz, hogy megölöd a főnököd, tök normális vagy

Ha arról álmodsz, hogy megölöd a főnököd, tök normális vagy
6 dolog, amit sose tegyél tárolóba és rendszerezőbe

6 dolog, amit sose tegyél tárolóba és rendszerezőbe
Elképesztő módon szól bele a rostfogyasztás az egészségedbe

Elképesztő módon szól bele a rostfogyasztás az egészségedbe
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK