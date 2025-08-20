„Nem találok egy rendes férfit sem” – Harmincas nők vallomásai a párkeresésről

"De most komolyan, bizonyos férfiaknak mi baja van?!" Harminc felett a társkeresés olyan, mintha nehezített pályán játszanál egy amúgy sem egyszerű játékot.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A barátnőim és én is évek óta keresünk párt – egyelőre sikertelenül – és arra jutottunk, hogy a mai férfiak zöme besorolható az alábbi kategóriákba (elnézést kérek az üdítő kivételektől, de a kategorizálásunknak van igazság alapja):

Mama kedvence , aki nem párt keres, hanem második anyukát, aki kiszolgálja és időnként szexel vele.

, aki nem párt keres, hanem második anyukát, aki kiszolgálja és időnként szexel vele. Faék egyszerűségű alfahím , akit önmagán kívül az égvilágon senki nem érdekel.

, akit önmagán kívül az égvilágon senki nem érdekel. Elvált apuka , aki sok év házasság után „belecsap a lecsóba”, azaz csak az érdekli, hogy minél több nőt ágyba vigyen a randiról.

, aki sok év házasság után „belecsap a lecsóba”, azaz csak az érdekli, hogy minél több nőt ágyba vigyen a randiról. Toxikus „rendes srác” , aki ugyanolyan, mint az előbb említett típusok, csak ő előadja, hogy kedves.

, aki ugyanolyan, mint az előbb említett típusok, csak ő előadja, hogy kedves. Előnytelen külsejű balek, aki teljesen életképtelen.

Hol vannak a normális férfiak? Gondolom mind foglalt, mert a társkeresők ezekkel az archetípusokkal vannak tele.

Vau vau

Feladtam a randizást, inkább befogadtam egy kutyát, hogy ne legyek egyedül. Azt kell mondjam, életem legjobb döntése volt, sokkal jobb társaság, mint bármelyik férfi, akivel dolgom volt. Mások ezeket olvassák Hosszú és boldog szerelem vár rátok, ha ez jellemző a kapcsolatotokra A tudósok szerint ez a legfontosabb tulajdonság, amit a partneredben keresned kell Olyan férfival találod meg az igaz boldogságot, akire mind a 10 állítás igaz Hűtlen férfi, hűtlen nő. Hol kezdődik a probléma a megcsalással?

Kitartva

Nem tudom, hogy miért vonzom be ezeket, de akikkel én összeakadtam, azokat egy idő után mindig én tartottam el. Már annak is örülnék, ha olyan pasim lenne, aki a saját költségeit ki tudná fizetni. Túl nagy kérés, hogy legyen munkája…?

Semmi

50 feletti nőként annyit mondanék, hogy semmi. Semmi baja a mai férfiaknak, a férfiak mindig ilyenek voltak, sőt… 30 évvel ezelőtt még ennél is sokkal rosszabbak. Anyámtól tudom, milyen szörnyűségekre volt teljesen érzéketlen a társadalom az ő idejében és pláne nagymamám idejében. Anyámat pl. következmények nélkül fogdoshatta a vezető oktatója, nagyit pedig 16 évesen feleségül adták egy 34 éves özvegyemberhez, mert „sok földje volt.” A nők élete még most is nehéz, de még mindig sokkal jobb, mint amilyen pár évtizede volt.

A cikk folytatódik, lapozz!