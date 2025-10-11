Nem, nem csináltam semmit hétvégén, és ez így volt jó!

A modern világ elvárásai között néha nehéz bűntudat nélkül semmit csinálni. Azonban a semmittevés is lehet tudatos döntés, amely mentális feltöltődést hoz.

Mindig is olyan ember voltam, aki szeret tervezni. Imádom előre átgondolni a napjaimat, a hetemet, a hónapomat. Egy jó naptár, néhány frappáns to-do lista, és máris úgy érzem, uralom az időmet.

A hétvégéimet is gyakran előre kitalált programokkal töltöm meg, vagy ha nem is szervezek be konkrét eseményeket, fejben mindig tartogatok néhány lehetőséget: elmaradt házimunka, haladás egy félbehagyott projekttel, baráti találkozó, egy kis tanulás, olvasás, írás – csak ne teljen el „haszontalanul” az idő.

De az utóbbi időben valami megváltozott bennem. Rájöttem, hogy az idő menedzselése nem mindig arról szól, hogyan lehet a legtöbbet kihozni minden percből. Néha épp azzal nyerek a legtöbbet, ha nem próbálom meg betáblázni a szabadidőmet.

A semmittevés nem tétlenség, hanem döntés

Volt egy hétvége nem is olyan régen, amikor – kicsit kényszerből, kicsit kíváncsiságból – úgy döntöttem: nem csinálok semmit. Nem foglaltam le magam, nem „mentettem le” semmilyen programötletet vész esetére, nem vettem elő a régóta halogatott feladatokat. Eleinte fura érzés volt. Majdnem bűntudatom támadt. De aztán történt valami váratlan: jól éreztem magam.

Nem szó szerint „semmit” csináltam, hiszen megreggeliztem, olvasgattam, megnéztem egy filmet, elmentem sétálni, de mindezt úgy, hogy nem akartam semmi „hasznosat” kipipálni – és ez felszabadító volt.

