„Nem csak a gyerek a központ” – Történetek egészséges házasságokból

A házasság alapja a közös döntéshozatal és a kölcsönös tisztelet. Fontos, hogy a párkapcsolatban mindkét fél elfogadja a változásokat és fenntartsa az egyensúlyt.

Milyen egyáltalán egy egészséges házasság? Sokan nem tudják, mert még nem láttak ilyet.

Változás

Mindenki változik, senki nem marad ugyanaz az ember, aki fiatalon volt. Mi a férjemmel 27 évesen ismerkedtünk meg. Ő kockáshasú, vagány, minden lében kanál nagydumás volt, akinek az volt az élete, hogy több cége volt és tárgyalásról tárgyalásra járt öltönyben. Én igazi naiv, minden széltől óvott jókislány voltam, aki mindenkinek – természetesen neki is – meg akartam felelni.

Azóta eltelt húsz év és a férjemből pocakos, csendes fickó lett, akinek a hobbija a kertészkedés és a veteményese a szeme fénye. Én pedig pár éve elkezdtem fitnesszelni és ahogy izmosodtam, egyre rövidebb szoknyában járni és ma már senki véleménye nem érdekel. A lényeg, hogy elfogadtuk egymás változásait, együtt nőttünk, csiszolódtunk. Nem várhatod el a párodtól, hogy ugyanaz az ember maradjon, akibe sok-sok évvel ezelőtt beleszerettél.

