„Nem csak a gyerek a központ” – Történetek egészséges házasságokból

Milyen egyáltalán egy egészséges házasság? Sokan nem tudják, mert még nem láttak ilyet.
Változás
Mindenki változik, senki nem marad ugyanaz az ember, aki fiatalon volt. Mi a férjemmel 27 évesen ismerkedtünk meg. Ő kockáshasú, vagány, minden lében kanál nagydumás volt, akinek az volt az élete, hogy több cége volt és tárgyalásról tárgyalásra járt öltönyben. Én igazi naiv, minden széltől óvott jókislány voltam, aki mindenkinek – természetesen neki is – meg akartam felelni.
Azóta eltelt húsz év és a férjemből pocakos, csendes fickó lett, akinek a hobbija a kertészkedés és a veteményese a szeme fénye. Én pedig pár éve elkezdtem fitnesszelni és ahogy izmosodtam, egyre rövidebb szoknyában járni és ma már senki véleménye nem érdekel. A lényeg, hogy elfogadtuk egymás változásait, együtt nőttünk, csiszolódtunk. Nem várhatod el a párodtól, hogy ugyanaz az ember maradjon, akibe sok-sok évvel ezelőtt beleszerettél.
