„Nem bírom, amikor üdvözléskor puszilkodunk” – Milyen hétköznapi dolgot utálsz a legjobban?

A következő valóságos emberi vallomások betekintést nyújtanak számunkra abba, hogy mennyire különböző dolgok váltanak ki irritációt belőlünk, és hogy valójában mennyire nem vagyunk egyedül ezekkel az érzésekkel.
Az üdvözlő puszi
Nem igazán rajongok azért a bizonyos üdvözlő puszilkodásért. Nem is igazán értem, hogy honnan eredhet az a szokás, hogy ismeretlen vagy alig ismert embereket kötelezően azonnal be kell engednünk a személyes terünkbe.
Mindig azon kapom magam, hogy próbálom elkerülni, hogy szorosan közelebb lépjek, és újra és újra kifogásokon gondolkodom. Jó volna, ha ez a civilizációs „megoldás” inkább fakultatív lenne.
Mások ezeket olvassák