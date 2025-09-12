„Nem bírom, amikor üdvözléskor puszilkodunk” – Milyen hétköznapi dolgot utálsz a legjobban?

Szinte mindenki életében vannak olyan mindennapi szituációk, amiket egy kis partizánként legsikeresebb manővereinkkel igyekszünk elkerülni. Ilyenek lehetnek aprónak tűnő dolgok, amelyek mégis bosszantóan hatnak ránk, amikor újra és újra szembe kell néznünk velük.

A következő valóságos emberi vallomások betekintést nyújtanak számunkra abba, hogy mennyire különböző dolgok váltanak ki irritációt belőlünk, és hogy valójában mennyire nem vagyunk egyedül ezekkel az érzésekkel.

Az üdvözlő puszi

Nem igazán rajongok azért a bizonyos üdvözlő puszilkodásért. Nem is igazán értem, hogy honnan eredhet az a szokás, hogy ismeretlen vagy alig ismert embereket kötelezően azonnal be kell engednünk a személyes terünkbe.

Mindig azon kapom magam, hogy próbálom elkerülni, hogy szorosan közelebb lépjek, és újra és újra kifogásokon gondolkodom. Jó volna, ha ez a civilizációs „megoldás" inkább fakultatív lenne.

