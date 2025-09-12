„Nem bírom, amikor üdvözléskor puszilkodunk” – Milyen hétköznapi dolgot utálsz a legjobban?
Unsplash

Címlap / Kikapcsolódás / Szórakozás / „Nem bírom, amikor üdvözléskor...

„Nem bírom, amikor üdvözléskor puszilkodunk” – Milyen hétköznapi dolgot utálsz a legjobban?

Farkas Izabella
Írta 2025.09.12.

Szinte mindenki életében vannak olyan mindennapi szituációk, amiket egy kis partizánként legsikeresebb manővereinkkel igyekszünk elkerülni. Ilyenek lehetnek aprónak tűnő dolgok, amelyek mégis bosszantóan hatnak ránk, amikor újra és újra szembe kell néznünk velük.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A következő valóságos emberi vallomások betekintést nyújtanak számunkra abba, hogy mennyire különböző dolgok váltanak ki irritációt belőlünk, és hogy valójában mennyire nem vagyunk egyedül ezekkel az érzésekkel.

Az üdvözlő puszi

Nem igazán rajongok azért a bizonyos üdvözlő puszilkodásért. Nem is igazán értem, hogy honnan eredhet az a szokás, hogy ismeretlen vagy alig ismert embereket kötelezően azonnal be kell engednünk a személyes terünkbe.

Mindig azon kapom magam, hogy próbálom elkerülni, hogy szorosan közelebb lépjek, és újra és újra kifogásokon gondolkodom. Jó volna, ha ez a civilizációs „megoldás” inkább fakultatív lenne.

Mások ezeket olvassák

Oldalak: 1 2

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/2
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Ennyi éves kor előtt nem érdemes okostelefont adni a gyereknek

Ennyi éves kor előtt nem érdemes okostelefont adni a gyereknek
Pollenriadó: a parlagfű ma kiemelkedően aktív

Pollenriadó: a parlagfű ma kiemelkedően aktív
„Nem kell egyedül csinálni!” – Réka és Nóri anyukaként vezetnek egy igazán különleges vállalkozást

„Nem kell egyedül csinálni!” – Réka és Nóri anyukaként vezetnek egy igazán különleges vállalkozást
Van 5 klasszikus táska fazon, ami soha nem megy ki divatból

Van 5 klasszikus táska fazon, ami soha nem megy ki divatból
Jelek, hogy a Szűz pasi menthetetlenül beléd esett

Jelek, hogy a Szűz pasi menthetetlenül beléd esett
„Van férjem, mégis úgy érzem, egyedülálló anya vagyok”- Kijózanító vallomások

„Van férjem, mégis úgy érzem, egyedülálló anya vagyok”- Kijózanító vallomások
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK