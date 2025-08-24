Ne várj szeptemberig: 5+1 elbűvölő őszi szett ötlet, amit már most felvennél

Az idei szezon igazi kedvencei az egyberuhák, amelyek egyszerre kényelmesek, nőiesek és könnyen variálhatók. Legyen szó kötött darabokról, hosszú ujjú fazonokról vagy sötétebb, hangulatos mintákról, mind remekül illenek a két nagy klasszikushoz: a csizmákhoz és a balerinákhoz. A trendekben is érezhető a sokszínűség. A ’70-es évek bohém stílusa látványosan visszatért. A magasan záródó, karakteres csizmák térhódítása miatt pedig a midi vagy akár a mini hossz számít az év egyik legizgalmasabb irányzatának, amely remek lehetőséget ad kedvenc lábbelid megmutatására. Ha gardróbfrissítésen gondolkodsz, mutatjuk azokat a darabokat, amelyek idén biztosan meghatározó szerepet kapnak.
1. Fehér midi ruha
Ahogy a nyárból átlépsz az őszbe, ez a ruha remekül rétegezhető darab lesz. Csak kapj fel rá egy kardigánt vagy bőrdzsekit, és cseréld le a szandálod csizmára.
2. Ingruha
Ez a COS ingruha igazi átmeneti kedvenc. Egyszerre praktikus és stílusos. Egy elegáns balerinával és bézs táskával párosítva könnyedén viselheted a rohanó hétköznapokon, miközben megadja azt a kényelmet és lazaságot, amire ilyenkor szükséged van. A letisztult szabás és a finom részletek pedig gondoskodnak róla, hogy mindig kifinomult legyen a megjelenésed.
