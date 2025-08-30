Ne szedd fel! Ezek a régi padlók most újra divatba jönnek

Nincs abban semmi meglepő, hogy a divat ismétlő önmagát, de míg a trapézszárú nadrágot könnyű eltenni a szekrény mélyére, majd pár év múlva ismét előkapni, addig vannak trendek, amelyek változását már nehezebb követni.

Nincs abban semmi meglepő, hogy a divat ismétlő önmagát, de míg a trapézszárú nadrágot könnyű eltenni a szekrény mélyére, majd pár év múlva ismét előkapni, addig vannak trendek, amelyek változását már nehezebb követni. Ilyenek például a padlóburkolatok, amelyekből most több olyan, már idejétmúltnak tartott dizájn is visszatért a kedvencek közé, amelyek talán a te régi lakásodban is ott lehetnek. Ha tehát eddig nem szedted fel őket, most semmiképpen se tedd – ha pedig most készülsz felújításra, nyugodtan szemezz ezekből a vintage dizájnokból. Különösen, ha stílusban és korban is passzolnak az otthonodhoz.

Terrakotta – melegség és természetesség

A lakberendezők szerint a 2000-es évek elején már divatos terrakotta csempék most újból reflektorfénybe kerülnek. A természetes, kézzel készített burkolat meleg színárnyalataival és strapabíró megjelenésével csábítja a dizájnrajongókat. A különféle formák – négyzet, hatszög, arabeszk – még változatosabbá teszik a felületet, és teret adnak az egyéniség kifejezésének. A trendteremtők szerint nemcsak esztétikus, de takarékos választás is lehet ez a burkolat, ráadásul jól álcázza a szennyeződést olyan forgalmas terekben, mint a konyha vagy előszoba.

