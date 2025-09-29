Napi egy vacsora árát is megspórolhatod, ha ezt csinálod bevásárlásnál
iStock

Címlap / Otthon / Háztartás / Napi egy vacsora árát is megspórolhatod,...

Napi egy vacsora árát is megspórolhatod, ha ezt csinálod bevásárlásnál

Nyul Debóra
Írta 2025.09.29.

A magyar háztartások közel 40%-a legalább kéthetente pazarol élelmiszert, pedig egy kis odafigyeléssel akár 30-50 ezer forintot is megspórolhatnának havonta. Ez akár napi egy kiadós vacsora ára is lehet.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Bár sokan úgy gondolják, ritkán dobnak ki ételt, a valóság más képet mutat. Egy friss kutatás szerint a magyar háztartások közel 40%-a legalább kéthetente pazarol élelmiszert – pedig egy kis odafigyeléssel akár 30-50 ezer forintot is megspórolhatnának havonta. Ez akár napi egy kiadós vacsora ára is lehet.

A pazarlás már a boltban elkezdődik

Az Ipsos és a Munch 1000 fő válaszadó bevonásával készült közös kutatása szerint a leggyakoribb ok, ami miatt étel kerül a kukába, az a tudatos tervezés hiánya. A magyar háztartások többségében egy vagy két emberre hárul a bevásárlás, és ha nincs előzetes egyeztetés arról, hogy mi van otthon, illetve mire van ténylegesen szükség, könnyen előfordulhat, hogy valami feleslegesen kerül a kosárba.

Gyakori hiba az is, hogy nem készül bevásárlólista, vagy csak a helyszínen dől el, mit vásárolnak – ilyenkor sokkal nagyobb az esély a túlvásárlásra, ami később pazarláshoz vezethet.

Olvass még a témában

iStock

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/7
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

Napi egy vacsora árát is megspórolhatod, ha ezt csinálod bevásárlásnál

Napi egy vacsora árát is megspórolhatod, ha ezt csinálod bevásárlásnál
7 dekorációs hiba, amitől kaotikusabbnak tűnik a nappalid, mint amilyen valójában

7 dekorációs hiba, amitől kaotikusabbnak tűnik a nappalid, mint amilyen valójában
﻿A legfurcsább és legundorítóbb ételek szerte a világon

﻿A legfurcsább és legundorítóbb ételek szerte a világon
﻿Minden szobába egy rendszerezési ötlet – és a lakás szuperül fog kinézni!

﻿Minden szobába egy rendszerezési ötlet – és a lakás szuperül fog kinézni!
Az elhízás motorja: ezért van, hogy akkor is beléd fér a desszert, ha dugig tömted magadat

Az elhízás motorja: ezért van, hogy akkor is beléd fér a desszert, ha dugig tömted magadat
6 film, ami tetszeni fog, ha a Saltburnt is imádtad

6 film, ami tetszeni fog, ha a Saltburnt is imádtad
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK