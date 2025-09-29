Napi egy vacsora árát is megspórolhatod, ha ezt csinálod bevásárlásnál

A magyar háztartások közel 40%-a legalább kéthetente pazarol élelmiszert, pedig egy kis odafigyeléssel akár 30-50 ezer forintot is megspórolhatnának havonta. Ez akár napi egy kiadós vacsora ára is lehet.

A pazarlás már a boltban elkezdődik

Az Ipsos és a Munch 1000 fő válaszadó bevonásával készült közös kutatása szerint a leggyakoribb ok, ami miatt étel kerül a kukába, az a tudatos tervezés hiánya. A magyar háztartások többségében egy vagy két emberre hárul a bevásárlás, és ha nincs előzetes egyeztetés arról, hogy mi van otthon, illetve mire van ténylegesen szükség, könnyen előfordulhat, hogy valami feleslegesen kerül a kosárba.

