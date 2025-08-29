Nagy őszi pénz horoszkóp – Mi lesz a bevételeiddel?

Schuster Borka
Írta 2025.08.29.

Plusz bevétel, vagy váratlan kiadás? Hátradőlhetsz végre, csendben figyelve, hogyan gyarapszik a bankszámlád, vagy lesz okod aggódni a pénzügyeid miatt? 2022-es pénz horoszkópod elárulja, mit tartogat számodra az új évszak az anyagiak terén.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

1/12 Kos

Óvatosan költekezz, mert most talán úgy tűnik, hogy jól állnak a dolgok, de hamarosan egy váratlan lehetőség kapcsán jelentősebb kiadásra számíthatsz.

Lehet, hogy a dolog nem lesz életbevágó, és el is halaszthatod, így ha éppen nem engedheted meg magadnak, hogy költs rá, akkor nem kell az utolsó forintodat is kiforgatnod a zsebedből, de sajnálni fogod az elszalasztott alkalmat, ezért jobb, ha most megpróbálod úgy intézni, hogy legyenek tartalékaid.

2/12 Bika

A tavasz során számíthatsz egy kis plusz bevételre, de azt nem adják majd ingyen, nagyon is sokat kell majd dolgoznod azért, hogy némi extra pénzre tehess szert.

Összességében nézve talán úgy is érezheted, hogy a megszerzett pénz nem ér annyit, mint amennyi energiába az elvégzett munka került, de a tartalék jól jön, így még is csak örülni fogsz a lehetőségnek.

Mások ezeket olvassák

3/12 Ikrek

Kicsit meggondolatlan lehetsz most, ami abból adódik, hogy nem szeretsz várni, amit meg akarsz szerezni, azt azonnal akarod, és csalódott vagy, ha nem kaphatod meg.

Ez a meggondolatlan kiadás azonban megbosszulhatja magát, amikor később nagy szükséged lenne a félretett pénzedre, de azt már elköltötted valamire, ami pedig nem is volt olyan halaszthatatlan. Kétszer is gondold meg, mielőtt pénzt adsz ki most valamire.

