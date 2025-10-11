„Na leráztam az asszonyt, hol tali?” – 10 elszólás, ami véget vetett a kapcsolatoknak
iStock

Címlap / Szerelem / „Na leráztam az asszonyt, hol tali?”...

„Na leráztam az asszonyt, hol tali?” – 10 elszólás, ami véget vetett a kapcsolatoknak

Szőke Angéla
Írta 2025.10.11.

Vannak olyan elcsípett mondatok, amelyek mélyen vágnak, és a kapcsolat végét jelenthetik. Íme tíz történet, ahol egy-egy kósza mondat lett a vég kezdete.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Vannak olyan kis elcsípett elszólások, amik olyan mélyen vágnak, hogy a kapcsolat végét jelentik.

A betegség

A meccset néztük a barátaimmal, a feleségeink pedig – szokás szerint – a konyhában tettek-vettek. Olykor hatalmas vihorászás hallatszott ki tőlük, szerettem ezt hallgatni. A meccs unalmas volt, ezért összeszedtem pár üres tányért és a konyhába indultam, de megálltam az ajtó előtt, mert éppen helyzet volt a mérkőzésen. Ahol álltam, onnan hallottam, hogy a hölgyek a szexről sutyorognak, az volt a téma, hogy ki mit szokott mondani a férjének, hogy ne kelljen szexelnie. Kővé dermedtem és füleltem.

Az egyik feleség elmesélte, hogy évek óta nem feküdt le a férjével, mert már „rá sem bír nézni”, egy másik elmondta, hogy ő megengedte a párjának, hogy az „máshol keresse a gyönyört, csak húzzon óvszert.” A harmadik vihogva suttogta, hogy ő keresett az interneten egy betegséget, és a (kitalált) „méhen belüli fibrómáira” hivatkozva húzza ki magát a szex alól. Ez a nő volt az én feleségem, akibe húszéves korom óta voltam szerelmes és akivel 25 éve voltunk házasok. Nemcsak azon döbbentem le, hogy már nem kíván, hanem főleg azon, hogy évek óta képes volt nekem így hazudni, mert akkor már évek óta aggódtam magam halálra a nemlétező betegsége miatt. Hiába sírt és könyörgött, elhagytam.

Olvass még a témában

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/9
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

A pszichológus szerint ezért érzed boldogabbnak magad ősszel

A pszichológus szerint ezért érzed boldogabbnak magad ősszel
Ezt hozza 2025. október 11. a numerológia szerint – Sziporkázó önkifejezés és játékos kapcsolódások várnak

Ezt hozza 2025. október 11. a numerológia szerint – Sziporkázó önkifejezés és játékos kapcsolódások várnak
Függetlenek és gyakran egyedülállók: ők a szabadságszerető csillagjegyek 

Függetlenek és gyakran egyedülállók: ők a szabadságszerető csillagjegyek 
Ezt a két kifejezést töröld ki a szótáradból, ha sikeres és boldog akarsz lenni

Ezt a két kifejezést töröld ki a szótáradból, ha sikeres és boldog akarsz lenni
„A feleségem azt hiszi bírom a csípőset” – Férfiak, mi az, amit a párotoknak nem vallotok be?

„A feleségem azt hiszi bírom a csípőset” – Férfiak, mi az, amit a párotoknak nem vallotok be?
11 frizura Jennifer Aniston-tól, ami örökre beírta magát a divattörténelembe

11 frizura Jennifer Aniston-tól, ami örökre beírta magát a divattörténelembe
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK