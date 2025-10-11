„Na leráztam az asszonyt, hol tali?” – 10 elszólás, ami véget vetett a kapcsolatoknak

Vannak olyan elcsípett mondatok, amelyek mélyen vágnak, és a kapcsolat végét jelenthetik. Íme tíz történet, ahol egy-egy kósza mondat lett a vég kezdete.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Vannak olyan kis elcsípett elszólások, amik olyan mélyen vágnak, hogy a kapcsolat végét jelentik.

A betegség

A meccset néztük a barátaimmal, a feleségeink pedig – szokás szerint – a konyhában tettek-vettek. Olykor hatalmas vihorászás hallatszott ki tőlük, szerettem ezt hallgatni. A meccs unalmas volt, ezért összeszedtem pár üres tányért és a konyhába indultam, de megálltam az ajtó előtt, mert éppen helyzet volt a mérkőzésen. Ahol álltam, onnan hallottam, hogy a hölgyek a szexről sutyorognak, az volt a téma, hogy ki mit szokott mondani a férjének, hogy ne kelljen szexelnie. Kővé dermedtem és füleltem.

Az egyik feleség elmesélte, hogy évek óta nem feküdt le a férjével, mert már „rá sem bír nézni”, egy másik elmondta, hogy ő megengedte a párjának, hogy az „máshol keresse a gyönyört, csak húzzon óvszert.” A harmadik vihogva suttogta, hogy ő keresett az interneten egy betegséget, és a (kitalált) „méhen belüli fibrómáira” hivatkozva húzza ki magát a szex alól. Ez a nő volt az én feleségem, akibe húszéves korom óta voltam szerelmes és akivel 25 éve voltunk házasok. Nemcsak azon döbbentem le, hogy már nem kíván, hanem főleg azon, hogy évek óta képes volt nekem így hazudni, mert akkor már évek óta aggódtam magam halálra a nemlétező betegsége miatt. Hiába sírt és könyörgött, elhagytam. Olvass még a témában 5+1 szerelmet hozó apróság a lakásodba Ne lepődj meg, ha a szüleid beadják a válópert: friss kutatás világít rá az okokra A férfiak tényleg azt a nőt veszik el, aki az orruk előtt van, amikor készen állnak? A választott párod tükrözi a gyerekkorod mintáit

A cikk folytatódik, lapozz!