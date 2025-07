Ezért nem baj, ha bele vagy kicsit zúgva valakibe a munkahelyeden

Van valami egészen sajátos és izgalmas abban, amikor úgy mész ki reggel kávét főzni az irodában, hogy bízol benne, ott lesz VALAKI. Az a kolléga, akivel válthattok egy mosolyt, tesztek egy tréfás megjegyzést, vagy csak összenéztek, és kicsit jobban megdobban a szíved.

Ezt hívják munkahelyi crush-nak – vagyis egyfajta plátói vonzalomnak, amely nem feltétlenül vezet randizáshoz, párkapcsolathoz, vagy bármiféle eseményhez, mégis hatással van ránk. És bár van a témában egy nagy adag tabu-faktor, az igazság az, hogy a legtöbbeknek van munkahelyi crush-a, és ezzel szerintem egyáltalán semmi baj nincs.

A munkahelyi crush nem más, mint egy enyhe, gyakran egyoldalú érzelmi kötődés valakihez, akivel napi szinten együtt dolgozol. Lehet, hogy a mosolyába szerettél bele, lehet, hogy a humorába, a szakmai kompetenciájába, vagy csak egyszerűen abba az energiába, amit bevisz a közös térbe.

Nem arról van szó, hogy azonnal mindent felrúgnál érte, ez az érzés sokkal inkább egyfajta „lelki boldogságpótlék”, ami kicsit feldobja a hétköznapokat.

Motivációs löket, amit nem szabad lebecsülni

Az érzelmi élet még ilyen apró szintű belekeverése is a munka világába veszélyesnek tűnhet, de vannak kutatások, amelyek azt látszanak igazolni, hogy egyáltalán nem baj, ha tetszik valaki a munkahelyeden, sőt.

Bármennyire meglepő is, egy munkahelyi crush jelentősen növelheti a motivációdat. Ilyenkor hajlamosabb vagy egy fokkal jobban odafigyelni magadra – korábban felkelsz, megválogatod az öltözéked, odafigyelsz a kommunikációdra, és még a reggeli meetingen is lelkesebben szólsz hozzá. Miért? Mert jó benyomást akarsz tenni valakire, vagy csak egyszerűen jól esik, ha észrevesz.

Ráadásul, ha jobb kedvvel jársz be dolgozni, a munka is könnyebben megy. A pszichológia szerint az agyunk ilyenkor dopamint termel – ugyanazt a boldogsághormont, amit akkor is, amikor például elérünk egy célt vagy megdicsérnek.