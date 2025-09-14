Mit hoztál előző életedből ebbe az inkarnációba? Így jöhetsz rá mi a karmád és így fejlődhetsz

Mi az a karma és hogyan mutatja meg magát?
A karma az ok és okozat törvénye, amely azt mondja, hogy minden tettünk visszahat ránk – a jótettekkel pozitív energiát teremtünk, míg a negatív cselekvések káros következményekkel járhatnak. Ez a fogalom befolyásolja, milyen eseményekkel szembesülünk az életünk során, miként alakítjuk tapasztalatainkat, és hogyan fejlődünk.
A híres tanítók, mint például Paramahansza Jogananda, gyakran hangsúlyozták, hogy a karma nem csupán sors, hanem lehetőségek tárházát is jelentheti, ahol a tudatosság eszközével változtathatunk életünk irányán. Jogananda egy alkalommal azt mondta: ‘Bármilyen karmával is születtél, erős akarattal és mély meditációval bármire képes lehetsz.’
