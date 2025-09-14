Mit hoztál előző életedből ebbe az inkarnációba? Így jöhetsz rá mi a karmád és így fejlődhetsz
iStock

Mit hoztál előző életedből ebbe az inkarnációba? Így jöhetsz rá mi a karmád és így fejlődhetsz

Farkas Izabella
Írta 2025.09.14.

Az élet misztériumai közé tartozik a lélek utazása, amely több inkarnáción keresztül tart, és ahogyan egyes spirituális tanítások szerint, az ember jelenlegi élete nem csupán egyedi és izolált, hanem egy sor előző élettel összefüggő élmény folytatása.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Mi az a karma és hogyan mutatja meg magát?

A karma az ok és okozat törvénye, amely azt mondja, hogy minden tettünk visszahat ránk – a jótettekkel pozitív energiát teremtünk, míg a negatív cselekvések káros következményekkel járhatnak. Ez a fogalom befolyásolja, milyen eseményekkel szembesülünk az életünk során, miként alakítjuk tapasztalatainkat, és hogyan fejlődünk.

A híres tanítók, mint például Paramahansza Jogananda, gyakran hangsúlyozták, hogy a karma nem csupán sors, hanem lehetőségek tárházát is jelentheti, ahol a tudatosság eszközével változtathatunk életünk irányán. Jogananda egy alkalommal azt mondta: ‘Bármilyen karmával is születtél, erős akarattal és mély meditációval bármire képes lehetsz.’

