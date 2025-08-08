„Mindig melletted leszek” – Miért nem működik ez a fajta szerelem a valóságban?

A valóságban sok kapcsolat nem azért megy tönkre, mert a felek nem szeretik egymást, hanem mert túl nagy súlyt tesznek egy ilyen idealizált elvárásra. Nézzük meg, miért lehet veszélyes a „mindig melletted állok” romantikus elképzelése.
Néha a szerelemben elfelejtünk önmagunk lenni
Sokan azt hiszik, hogy a jó kapcsolat titka az, ha mindent együtt csinálunk, és teljesen eggyé válunk. Ez viszont könnyen oda vezethet, hogy az egyik fél – vagy akár mindkettő – elveszíti a saját vágyait, céljait, egyediségét.
Gondolj csak bele: ha például mindig a párod hobbijaihoz igazodsz, de közben már nem mész el futni, pedig szereted – előbb-utóbb frusztrált leszel. Egy kapcsolat akkor erős, ha mindkét fél megőrizheti az önállóságát, és nem csak „mi” létezik, hanem „én is, te is”.