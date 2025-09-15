„Minden nap sírtam” – Férfiak, hogyan viseltétek, hogy válás után alig láthattátok a gyerekeiteket?

Nem minden „hétvégi apukának” könnyű távol lennie a gyerkőceitől.
Megváltás
Nem túlzok, ha azt mondom, hogy az én esetemben élet-halál kérdése volt a válás. Az együttélés a volt feleségemmel olyan fojtogató volt, hogy minden nap öngyilkos gondolataim voltak. A kislányom akkor volt kétéves és úgy döntöttem, egy ritkábban-látott apával is jobban jár, mint egy halott apával. Az elején borzasztóan nehezen viseltem a hiányát, de az ember gyorsan alkalmazkodik, így ő is és én is hamar belerázódtunk az új helyzetbe. Ma már 14 éves, nagyon közel állunk egymáshoz és elmondhatom, hogy a legjobb döntés volt, hogy annakidején elköltöztem.
A cikk folytatódik, lapozz!
«Előző
1/10Következő»