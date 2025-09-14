Milyen energiát sugárzol? A születési hónapod elárulja!

Az első benyomás sokszor a születési hónapunk energiáit tükrözi. Tudj meg többet arról, milyen kisugárzást hordozol magadban!

Volt már, hogy azt gondoltad, valaki szinte „érzi”, ki vagy, mielőtt még megszólalnál? Mintha egy láthatatlan energia venne körül, amit a többiek azonnal megéreznek?

Ahogy belépsz egy szobába, ahogy mosolyogsz, ahogy mozogsz – ezek mind-mind árulkodnak rólad, méghozzá többet, mint hinnéd. És itt jön a csavar: ez a „vibe” sok esetben összefügg a születési hónapoddal!

Ezt az izgalmas gondolatot egy neves amerikai asztrológus és spirituális író, Narayana Montúfar is megerősíti, aki a Parade felületén osztotta meg a gondolatait arról, hogy már az első benyomáskor erőteljes energiák áradnak belőlünk – és ezek sokat elárulnak rólunk másoknak. Vajon te mit sugárzol a külvilág felé? Frissességet, melegséget, szenvedélyt vagy titokzatosságot?

Január – A belőled áradó erő

Erős, céltudatos és határozott – mások ezt érzik veled kapcsolatban először. Földön járó vagy, de spirituálisan is „egyben lévő” személyiségként látnak. Fiatalon is bölcs, régi lélek benyomását kelted, ami megbízhatóságot sugall. Akár Bak, akár Vízöntő vagy, az önazonosságod és belső tartásod szinte tapintható.

