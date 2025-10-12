Október 12, Miksa és Edvin névnapja van. Ismerd meg őket!

Október 12-én Magyarországon ma ünnepeljük a Miksa, Edvin, Rezső, Maximilián, Edvina, Fáta, Misa, Pilár, Szeráf, Szerafin, Szerafina és Tirzusz névnapját.

Miksa név a latinos eredetű Maximilianusból származik, jelentése „a legnagyobb”, „legjelentősebb”. A Miksa név tartalommal, erővel és méltósággal teli személyiséget sugall. Ma a Miksa névnaposok általában határozottak, erős akarattal és vezetői képességekkel rendelkeznek. Gyakran találkozunk Miksa nevű híres személyiségek között, például Miksa császár (Maximilian I.) a Habsburg-ház egyik jelentős uralkodója volt.

Edvin férfinév angolszász eredetű, jelentése „gazdag barát” vagy „kedves barát”. Az Edvin nevű emberek jellemzően barátságosak, hűségesek, segítőkészek és könnyen teremtenek kapcsolatokat. A név szimbolizálja a közösségi értékeket és a bizalom fontosságát. Nemzetközi hírű Edvin személyiségeket is ismerünk, akik ilyen jellemvonásokat testesítenek meg.

Rezső eredetileg germán Győző névből ered, jelentése „népvezér", „győzedelmes uralkodó". A Rezső névnaposok magabiztos, céltudatos természetűek, akik gyakran vezetői szerepeket töltenek be közösségeikben. Híres Rezsők között találunk művészeket és közéleti személyiségeket.

Maximilián a latin „maximus” (legnagyobb) szóból ered, így jelentése hasonló Miksa nevéhez. A Maximilián nevűek jellemzően büszkék, erőteljesek és nagy tervekkel rendelkeznek. Gyakran kitartóak, és nem haboznak magas célokat kitűzni maguk elé.

