Október 12, Miksa és Edvin névnapja van. Ismerd meg őket!

Miksa név a latinos eredetű Maximilianusból származik, jelentése „a legnagyobb”, „legjelentősebb”. A Miksa név tartalommal, erővel és méltósággal teli személyiséget sugall. Ma a Miksa névnaposok általában határozottak, erős akarattal és vezetői képességekkel rendelkeznek. Gyakran találkozunk Miksa nevű híres személyiségek között, például Miksa császár (Maximilian I.) a Habsburg-ház egyik jelentős uralkodója volt.
Edvin férfinév angolszász eredetű, jelentése „gazdag barát” vagy „kedves barát”. Az Edvin nevű emberek jellemzően barátságosak, hűségesek, segítőkészek és könnyen teremtenek kapcsolatokat. A név szimbolizálja a közösségi értékeket és a bizalom fontosságát. Nemzetközi hírű Edvin személyiségeket is ismerünk, akik ilyen jellemvonásokat testesítenek meg.
Rezső eredetileg germán Győző névből ered, jelentése „népvezér”, „győzedelmes uralkodó”. A Rezső névnaposok magabiztos, céltudatos természetűek, akik gyakran vezetői szerepeket töltenek be közösségeikben. Híres Rezsők között találunk művészeket és közéleti személyiségeket.
Maximilián a latin „maximus” (legnagyobb) szóból ered, így jelentése hasonló Miksa nevéhez. A Maximilián nevűek jellemzően büszkék, erőteljesek és nagy tervekkel rendelkeznek. Gyakran kitartóak, és nem haboznak magas célokat kitűzni maguk elé.