Mikor érdemes lecserélni az autógumikat?

Az autózás során gyakran háttérbe szorul az a kérdés, hogy vajon az abroncsaink mennyire vannak jó állapotban.

Pedig nem mindegy, hogy milyen állapotban vannak például egy hosszabb út előtt vagy amikor hirtelen megváltoznak az időjárási körülmények. Nézzük meg, mikor és miért szükséges a cserére gondolni!

Miért fontos a gumi állapota?

Az autógumik – legyen szó, téli, négy évszakos vagy nyári gumikról – nemcsak az autó irányíthatóságát befolyásolják, hanem az egész utazás biztonságát is. A régi abroncsok lassan, de biztosan amortizálódnak a napfény okozta UV sugárzástól, a hőmérséklet-ingadozástól vagy az úthibáktól. Az évek során ezek a tényezők kikezdenek a gumi szerkezetét.

Az autógumik összetevőinek változása az idővel természetes folyamat. Amit talán nem is gondolnál: a gumi rugalmassága, amely eredetileg kiváló tapadást biztosít, egyre inkább csökken.

Idővel a gumi keményebbé válik, ezzel megnövelve a csúszás veszélyét. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy ez a keményedés a hideg idővel még inkább fokozódhat, ami csökkentheti a vezetés biztonságát, különösen a tél közeledtével.

Hogyan vizsgáljuk meg a gumik állapotát?

A DOT szám segít abban, hogy tudd, mikor gyártották az abroncsokat. A gumi oldalán található négy számjegy megmutatja a gyártás pontos idejét: az első két számjegy az év adott hetét, a második kettő pedig az évszámot jelöli.

Ez a jelölés különösen akkor jön jól, ha vásárlás előtt állsz, vagy ha éppen ellenőrzöd a garázsban lévő tartalék garnitúrát.

Takarékosabb és biztonságosabb választás

Hogy miért jobb lecserélni a régi gumikat újra? Nem csak a biztonság terén érezhető a különbség. Az új gumik jellemzően jobb üzemanyag-hatékonyságot biztosítanak, ami hosszú távon jelentős megtakarítást jelenthet.

Ráadásul a modern fejlesztéseknek köszönhetően az új gumik jobban ellenállnak a változó időjárási viszonyoknak, így nemcsak anyagilag, de környezetvédelmi szempontból is jobban járhatsz.

Honnan szerezd be az új abroncsokat?

Az autógumik cseréjét sokszor halogatjuk, pedig a megfelelő időben vásárolt és felszerelt új garnitúra nemcsak a biztonságos vezetést garantálja, hanem akár komoly anyagi veszteségektől is megóvhat.