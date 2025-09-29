Ma Mihály, Beatrix, Nárcisz névnapja van: Mit jelent a nevük?
Unsplash

Címlap / Névnapok / Ma Mihály, Beatrix, Nárcisz névnapja...

Ma Mihály, Beatrix, Nárcisz névnapja van: Mit jelent a nevük?

Arany Inez
Írta 2025.09.29.

Ma, 2025. szeptember 29-én Magyarországon elsősorban a Mihály név napját ünnepeljük, emellett több ritkább név, mint a Flóra, Márta, Beatrix, Erna, Nárcisz, Taksony, Tamara és Tamás is névnapos.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Mihály névnap

A Mihály név héber eredetű, jelentése „Ki olyan, mint az Isten?” A név legismertebb alakja Szent Mihály arkangyal, aki a keresztény hagyományban Isten harcosa, az ördög legyőzője és az igazság védelmezője. Szeptember 29-én, a Mihály-napon az arkangyal tiszteletére tartott ünnep van, melyet a katolikus és ortodox naptárak is megőriztek. A névnap érdemi kapcsolatban áll a hatalommal, védelemmel és igazsággal.

Jelentős személyiségjegyek: a Mihály nevűek általában erős jelleműek, bátor vezetők vagy védelmezők, akik tisztelik az igazságot és képesek kiállni másokért. Ambíciózusak, olykor makacsok, de megbízhatóak és hűségesek. Személyiségükben gyakran megnyilvánul a felelősségvállalás és a morális iránytű.

Olvass még a témában

Híres Mihályok: Számos történelmi és kulturális alak viselte ezt a nevet, például Mihály magyar király vagy Mihail Csajkovszkij, az orosz zeneszerző.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Ma Mihály, Beatrix, Nárcisz névnapja van: Mit jelent a nevük?

Ma Mihály, Beatrix, Nárcisz névnapja van: Mit jelent a nevük?
Időjárás szeptember 29: kitart még egy kicsit a meleg

Időjárás szeptember 29: kitart még egy kicsit a meleg
„Megitta az anyatejet” – Szülők, min kaptátok rajta a bébiszittert?

„Megitta az anyatejet” – Szülők, min kaptátok rajta a bébiszittert?
A fröccs a hosszú élet titka? Dédapáink víz helyett is ezt itták!

A fröccs a hosszú élet titka? Dédapáink víz helyett is ezt itták!
Ezt árulja el a születésnapod a szerelmi életedről – A numerológia szerint

Ezt árulja el a születésnapod a szerelmi életedről – A numerológia szerint
Ha ezt az 5 jelet tapasztalod magatokon, a válás lehet a legjobb út – szakértők szerint

Ha ezt az 5 jelet tapasztalod magatokon, a válás lehet a legjobb út – szakértők szerint
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK