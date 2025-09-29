Ma Mihály, Beatrix, Nárcisz névnapja van: Mit jelent a nevük?

Ma, 2025. szeptember 29-én Magyarországon elsősorban a Mihály név napját ünnepeljük, emellett több ritkább név, mint a Flóra, Márta, Beatrix, Erna, Nárcisz, Taksony, Tamara és Tamás is névnapos.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Mihály névnap

A Mihály név héber eredetű, jelentése „Ki olyan, mint az Isten?” A név legismertebb alakja Szent Mihály arkangyal, aki a keresztény hagyományban Isten harcosa, az ördög legyőzője és az igazság védelmezője. Szeptember 29-én, a Mihály-napon az arkangyal tiszteletére tartott ünnep van, melyet a katolikus és ortodox naptárak is megőriztek. A névnap érdemi kapcsolatban áll a hatalommal, védelemmel és igazsággal.

Jelentős személyiségjegyek: a Mihály nevűek általában erős jelleműek, bátor vezetők vagy védelmezők, akik tisztelik az igazságot és képesek kiállni másokért. Ambíciózusak, olykor makacsok, de megbízhatóak és hűségesek. Személyiségükben gyakran megnyilvánul a felelősségvállalás és a morális iránytű. Olvass még a témában Ma Anikó, Anna és Natália névnapja van – Milyen személyiséget rejt a nevük? Ma ünnepeljük Vencel, Bernárd, Jusztina névnapját – ismerd meg személyiségüket! Augusztus 19. névnapok: Huba, Bernát, Emília, János – Mit tudunk a személyiségükről? Ma Edit, Ciprián, Ditta és Kornélia névnapja van– ismerd meg jelentésüket!

Híres Mihályok: Számos történelmi és kulturális alak viselte ezt a nevet, például Mihály magyar király vagy Mihail Csajkovszkij, az orosz zeneszerző.

A cikk folytatódik, lapozz!