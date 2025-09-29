Ma Mihály, Beatrix, Nárcisz névnapja van: Mit jelent a nevük?

Mihály névnap
A Mihály név héber eredetű, jelentése „Ki olyan, mint az Isten?” A név legismertebb alakja Szent Mihály arkangyal, aki a keresztény hagyományban Isten harcosa, az ördög legyőzője és az igazság védelmezője. Szeptember 29-én, a Mihály-napon az arkangyal tiszteletére tartott ünnep van, melyet a katolikus és ortodox naptárak is megőriztek. A névnap érdemi kapcsolatban áll a hatalommal, védelemmel és igazsággal.
Jelentős személyiségjegyek: a Mihály nevűek általában erős jelleműek, bátor vezetők vagy védelmezők, akik tisztelik az igazságot és képesek kiállni másokért. Ambíciózusak, olykor makacsok, de megbízhatóak és hűségesek. Személyiségükben gyakran megnyilvánul a felelősségvállalás és a morális iránytű.
Olvass még a témában
Ma Anikó, Anna és Natália névnapja van – Milyen személyiséget rejt a nevük?
Ma ünnepeljük Vencel, Bernárd, Jusztina névnapját – ismerd meg személyiségüket!
Augusztus 19. névnapok: Huba, Bernát, Emília, János – Mit tudunk a személyiségükről?
Ma Edit, Ciprián, Ditta és Kornélia névnapja van– ismerd meg jelentésüket!
Híres Mihályok: Számos történelmi és kulturális alak viselte ezt a nevet, például Mihály magyar király vagy Mihail Csajkovszkij, az orosz zeneszerző.