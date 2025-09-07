Miért vonzanak minket azok, akik hasonlítanak ránk?

A pszichológia egyik talán legismertebb teóriája az, hogy hajlamosak vagyunk olyan emberekhez vonzódni, akik hasonlítanak ránk. Ez a jelenség tanulmányok tárgya volt már évtizedek óta, és számos izgalmas felfedezés született azzal kapcsolatban, miért keressük a hasonmásaink társaságát.
Az önkép megerősítése azáltal, hogy másokban ismerjük fel magunkat
A pszichológiában jól ismert fogalom az úgynevezett ‘önszerelem’, ami arra utal, hogy önmagunkkal való elégedettségünk gyakran motivál minket arra, hogy olyan partnert válasszunk, aki valamilyen formában tükrözi saját tulajdonságainkat.