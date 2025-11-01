Miért velem történik ez megint? A válasz egyszerűbb, mint hinnéd!

Berényi Nóri
Írta 2025.11.01.

Tesszük fel magunknak a kérdést számtalanszor életünk során és kicsit talán mindig reménykedünk abban, hogy megsajnálva minket az Univerzum, soha többé nem kerülünk hasonló szituációba. Sokkal egyszerűbb lenne nem átokként tekinteni bizonyos ismétlődésekre az életünkben, persze ez nem mindig olyan könnyű…

Miért, miért, miért?

Egy negatív töltetű szituációban, elsőre talán nem az általa megtanulható dolgokat szűrjük le, inkább ismételgetjük a „miért”-eket. Szerintem kevés olyan ember van, aki egyből a jóra tudna koncentrálni egy valóban rossz helyzetben, aki mégis ezen a szinten van, ő már biztosan ott lebeg valahol Tibetben. Ahogy persze telik az idő és egyre inkább elvonulnak a viharfelhők, úgy már fellelhető a fény az alagút végén, de ez valakinél korábban, míg másoknál később jön el. A folyamatot nem szabad siettetni, az a cél, hogy mindenki saját maga döbbenjen rá élete igazságaira. A „miért”-ekben keresni a választ teljesen emberi reakció és nem kellene ezért önmarcangolásba fognunk. A jó hír, viszont az, hogy a „miért”-ek keresésének ideje, idővel csökkenhet.

