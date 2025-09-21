Ezért taszítanak egyes emberek rögtön első pillantásra

Az emberi kapcsolatok összetettek és változatosak, valamint a kezdeti impulzusok, amiket a másikról érezünk, különös módon befolyásolják további interakcióinkat. Első látásra talán irracionálisnak tűnhet, hogy miért vonz vagy taszít valaki, de a pszichológia és a szociológia tudománya mélyen beleásta magát ezen jelenségeibe.

Egy University of York által végzett tanulmány feltárta, hogy az arc bizonyos vonásai, mint a szemformák vagy az arcizmok különböző állásai, ösztönös reakciókat váltanak ki belőlünk. A kutatók 1000-féle arcvonás hozzárendelésével azt találták, hogy az emberek többségi megítélése az arcok barátságosságát, megbízhatóságát vagy éppen ellenszenvességét tekintve meglehetősen egységes volt (forrás).

A biológiai alapok

A biológiai pszichológia szerint az emberi agy már régóta úgy van bekötve, hogy az „ismerős vagy veszélyes” döntéseket gyorsan meghozza. Ez evolúciós időkből származik, amikor az érzékszerveink és gyorsítótárunk segített túlélni a veszélyes helyzeteket.

