Miért randiznak „csúnya férfiakkal” a nők: ez a Shrekking

Schuster Borka
2025.10.06.

A Shrekking egy új szleng kifejezés a randizási kultúrában, ami arra utal, hogy nők szándékosan kevésbé vonzó férfiakkal kezdenek kapcsolatot. Ez a stratégia azonban problematikus hozzáállást tükrözhet.

Az internet bugyraiban újra és újra bukkannak fel különböző hashtagek vagy szleng kifejezések, amelyek egy társadalmi jelenséget vagy elméletet írnak le, és mivel a közösségi média felkapja őket, a hatásuk nagyobbnak tűnhet, esetleg éppen a felhajtás miatt kezdik többen is jó ötletnek tartani az általuk leírt jelenségeket. Ilyen buzzword újabban a „Shrekking” is, ami egy nagyon furcsa párkeresési attitűdöt ír le – és bár elsőre ártalmatlannak, vagy akár viccesnek is tűnik, valójában azért finoman szólva is problematikus hozzáállásról van szó.

A „Shrekking” egy olyan kifejezés a randizási kultúrában, amit mostanában gyakran emlegetnek különböző online fórumokon és közösségi média felületeken. Egy olyan jelenséget ír le, amikor a nők szándékosan választanak kevésbé vonzó megjelenésű, vagy – különböző mesterséges normák és szépségideálok szerint – csúnyának tartott férfiakat abban a reményben, hogy összességében így majd elégedettebbek lesznek a párkapcsolatukkal.

Mi is az a Shrekking?

A Shrekking lényege, hogy valaki – az internetes szlengben használt értelemben többnyire nő – szándékosan olyan férfival kezd randizni, akit kevésbé tart vonzónak, vagy akiről úgy gondolja, hogy nem vele egy kategóriában van a vonzerő vagy státusz alapján, hanem alacsonyabban.

Az elképzelés az, hogy ha a másik fél úgy érzi, hogy szerencséje van, amiért a nála vonzóbb nővel lehet, akkor hálás, kedves és lojális lesz, a nőnek pedig így kevésbé kell attól tartania, hogy elhagyják vagy megcsalják.

