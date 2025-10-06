Miért randiznak „csúnya férfiakkal” a nők: ez a Shrekking

A Shrekking egy új szleng kifejezés a randizási kultúrában, ami arra utal, hogy nők szándékosan kevésbé vonzó férfiakkal kezdenek kapcsolatot. Ez a stratégia azonban problematikus hozzáállást tükrözhet.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Az internet bugyraiban újra és újra bukkannak fel különböző hashtagek vagy szleng kifejezések, amelyek egy társadalmi jelenséget vagy elméletet írnak le, és mivel a közösségi média felkapja őket, a hatásuk nagyobbnak tűnhet, esetleg éppen a felhajtás miatt kezdik többen is jó ötletnek tartani az általuk leírt jelenségeket. Ilyen buzzword újabban a „Shrekking” is, ami egy nagyon furcsa párkeresési attitűdöt ír le – és bár elsőre ártalmatlannak, vagy akár viccesnek is tűnik, valójában azért finoman szólva is problematikus hozzáállásról van szó.

A „Shrekking” egy olyan kifejezés a randizási kultúrában, amit mostanában gyakran emlegetnek különböző online fórumokon és közösségi média felületeken. Egy olyan jelenséget ír le, amikor a nők szándékosan választanak kevésbé vonzó megjelenésű, vagy – különböző mesterséges normák és szépségideálok szerint – csúnyának tartott férfiakat abban a reményben, hogy összességében így majd elégedettebbek lesznek a párkapcsolatukkal.

Mi is az a Shrekking?

A Shrekking lényege, hogy valaki – az internetes szlengben használt értelemben többnyire nő – szándékosan olyan férfival kezd randizni, akit kevésbé tart vonzónak, vagy akiről úgy gondolja, hogy nem vele egy kategóriában van a vonzerő vagy státusz alapján, hanem alacsonyabban. Olvass még a témában A férfiak fele szakítana a barátnőjével, ha jelentősen meghízna Felbontottam az eljegyzésem. 10 durva sztori nőktől Mellbimbó orgazmus – Tényleg van ilyen, és hihetetlenül jó 4 újévi szerelmi fogadalom, hogy 2025 kiegyensúlyozott év legyen

Az elképzelés az, hogy ha a másik fél úgy érzi, hogy szerencséje van, amiért a nála vonzóbb nővel lehet, akkor hálás, kedves és lojális lesz, a nőnek pedig így kevésbé kell attól tartania, hogy elhagyják vagy megcsalják.

A cikk folytatódik, lapozz!