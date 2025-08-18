„Miért rajong minden nő a díszpárnákért?” – Férfi szemmel mit értesz meg nehezen?
„Miért rajong minden nő a díszpárnákért?” – Férfi szemmel mit értesz meg nehezen?

Szőke Angéla
Írta 2025.08.18.

Rajzolt szemöldök, tucatnyi díszpárna, romkomok: férfiként mi, az, amiről nem érted, miért szeretik a nők?

Rajzolt szemöldök, tucatnyi díszpárna, romkomok: férfiként mi, az, amiről nem érted, miért szeretik a nők? Vannak dolgok, amiket imádunk, a férfiak pedig nem tudják felfogni, mi ezekben a jó.

Leforrázva

Olyan forró vízzel zuhanyoznak, ami nekem lefőzné a húst a csontjaimról, nem értem, hogyan képesek elviselni.

Csillagok, csillagok

Asztrológia. Randiztam egy nővel, aki megkérdezte, mi a horoszkópom és mikor mondtam, hogy Skorpió vagyok közölte, hogy sajnálja, de akkor nem lesz második randi, mert ő nem tudna egy Skorpióval járni. Mondtam neki, hogy valójában Bika vagyok (tényleg) de ezek után részemről sem lenne aktuális még egy találkozó. Az asztrológia egy humbug butaság, a nők pedig imádják és emberek személyiségét ítélik meg a kitalált csillagjegyeik alapján, röhej…

