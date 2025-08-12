Miért lett az őrségi Vadása-tó a kedvenc vidéki fürdőhelyem – személyes útitippjeim

Az Őrség számomra az a hely Magyarországon, ami minden alkalommal egy kicsit újra megtanít lelassulni. A dimbes-dombos tájak, a fenyőerdők illata és a nyugalmat árasztó kis falvak atmoszférája valahogy mindig jó hatással van rám. És ebben a mesébe illő környezetben bújik meg a Vadása-tó – az a fürdőhely, ahová egyre gyakrabban visszatérünk. Mostanra nemcsak az egyik kedvenc nyári célpontunk lett, hanem egyfajta lelki töltőállomás is.

Több mint egy strand

A Vadása-tó Vas vármegyében található Hegyhátszentjakab mellett, egy festői kis völgyben. Már az odavezető út is élmény – fák között kanyargó országút, eldugott házakkal és rétekkel. Az egész környék olyan, mintha egy természetfilmbe csöppennénk, csak itt tényleg mi is a szereplők közt vagyunk. Nem lehet elégszer hangsúlyozni: maga az Őrség is külön kirándulást érdemel. A Vadása-tó csak egy gyöngyszeme ennek a sokszínű vidéknek.

Nemcsak a nagy nyári melegben jó választás