Miért fontos az okmányaink ellenőrzése utazás előtt?

Legyen szó belföldi kiruccanásról vagy nemzetközi utazásról, az élmény már az előkészületek során elkezdődik. A csomagolás és a tervezés mind-mind részei annak a folyamatnak, ami új kultúrák és tájak megismeréséhez vezet. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni egy rendkívül fontos lépésről: az okmányok ellenőrzése számos bosszúságtól megóvhat minket.Ez akkor is érvényes, ha csak az Európai Unión belül,…

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Legyen szó belföldi kiruccanásról vagy nemzetközi utazásról, az élmény már az előkészületek során elkezdődik.

A csomagolás és a tervezés mind-mind részei annak a folyamatnak, ami új kultúrák és tájak megismeréséhez vezet. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni egy rendkívül fontos lépésről: az okmányok ellenőrzése számos bosszúságtól megóvhat minket.

Ez akkor is érvényes, ha csak az Európai Unión belül, például Olaszországba utazunk a Premio Travellel, hiszen rendkívül kellemetlen helyzetbe kerülhetünk, ha egy igazoltatás során derül ki, hogy lejárt az igazolványunk.

Miért fontos az okmányok érvényessége?

Elgondolkodott már azon, hogy egy egyszerű figyelmetlenség milyen következményekkel járhat? Sokan azt hiszik, hogy a személyi igazolványukat mindig használhatják, hiszen az rendszerint náluk van. Azonban, ha lejárt az érvényessége, akkor akadályokba is ütközhetünk, főleg ha külföldre tervezünk utazást.

Az Európai Unió területén elegendő a személyi igazolvány használata, de lejárt okmányok komoly problémát okozhatnak. Magyarországon a kártya formátumú személyi igazolvány hat évig érvényes, miután kiállítják.

Jogosítvány használata más országokban

Sokak fejében az a tévhit él, miszerint a jogosítvány elegendő lehet személyazonosításra külföldön is, ha a személyi érvénytelen. Ez azonban nem így van. Idehaza valóban elfogadják a jogosítványt is, de külföldön más szabályozások érvényesek. Más országok szigorúbbak lehetnek ezen a téren, és nem alapozhatunk a szerencsére, ha utazni készülünk.

Teendők, ha lejár az okmány

Mit tegyen, ha észreveszi, hogy okmányai lejárnak az indulás előtt? Nagyon fontos utazás előtt fontos ellenőrizni mindezt, hiszen a foglaláshoz és más ügyintézésekhez szükséges információk közé tartozik az érvényességi idő figyelembevétele.

Ha az okmány nem lenne érvényes az utazás időpontjában, lehetősége van új igazolványt igényelni bármelyik kormányablakban. Az online időpontfoglalás megkönnyíti az eljárást, elkerülheti a sorban állást. Az új igazolvány rendszerint 8 nap alatt érkezik meg, de javasolt az ügyintézést már legalább egy hónappal az utazás előtt elindítani.

Amennyiben kérdések merülnének fel az utazás, foglalás vagy ügyintézés kapcsán, a Premio Travel csapata készen áll segítségével. Körutazásaik teljes egészében szervezettek, programokkal és idegenvezetéssel kiegészítve. Mindez annak szolgálatában, hogy Önnek gondtalan legyen a nyaralása, bárhová is vezessen az útja.