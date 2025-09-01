Mi történik, ha egy pilóta megbetegszik vagy meghal repülés közben?
istockphoto.com

Mi történik, ha egy pilóta megbetegszik vagy meghal repülés közben?

Nyul Debóra
Írta 2025.09.01.

Gondolj csak bele: több száz utas, tízezer méterrel a föld felett, egy több száz tonnás repülőgépen, amelyet mindössze két pilóta irányít. Mi történik, ha az egyikük váratlanul rosszul lesz? Vagy – a legrémisztőbb forgatókönyv – meghal? Bár ezek a helyzetek ijesztően hangzanak, a repülőiparban minden részletre kiterjedő protokollok léteznek, hogy biztosítsák az utasok és a személyzet biztonságát. Lássuk, mit mondanak a Travel + Leisure által megkérdezett szakértők!

Elővigyázatosság mindenekelőtt

A legtöbb beteg pilóta valójában el sem jut a felszállásig. „Ez azért van, mert minden repülés előtt felmérjük, hogy ‘repülésre alkalmasak’ vagyunk-e” – magyarázza Adam Cohen, a SkyWest Airlines kapitánya. A pilóták számára az FAA által javasolt egészségügyi ellenőrző lista az úgynevezett IMSAFE lista, amely a következő szempontokat tartalmazza:

  • I – Illness (betegség)
  • M – Medication (gyógyszerek)
  • S – Stress
  • A – Alcohol (alkoholfogyasztás)
  • F – Fatigue (kimerültség)
  • E – Emotion (érzelmi állapot)

Ha a pilóta bármelyik területen úgy érzi, hogy nincs 100%-os formában – például gyógyszer hatása alatt áll, vagy túlságosan fáradt –, akkor nem szállhat fel, és köteles értesíteni az orvosát.

Ezen felül minden kereskedelmi pilóta, aki hatnál több utast szállít, érvényes orvosi engedéllyel kell, hogy rendelkezzen, amelyet egy hivatalos repülésorvosi vizsgáló ad ki. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a pilóta fizikailag és mentálisan is alkalmas a repülésre – és legfeljebb 6–12 hónapig érvényes, az életkortól függően. A pilótáknak rendszeres orvosi vizsgálatokon kell részt venniük, nem szenvedhetnek súlyos elhízásban vagy függőségben, mivel ezek veszélyeztethetik a repülés biztonságát.

