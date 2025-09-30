A Mérleg hónapja mindig döntések elé állít – mi vár rád idén ősszel?

Az ősz mindig a lezárás és az újrakezdés időszaka. Amikor a természet aranyba és vörösbe borul, mi magunk is hajlamosak vagyunk mérlegre tenni a kapcsolatainkat, munkánkat és a jövőnket. 2025 ősze különösen intenzívnek ígérkezik: szeptember 7–8-án teljes holdfogyatkozás, szeptember 21-én részleges napfogyatkozás, októberben pedig a Mérleg újhold és a Merkúr retrográd árnyéka egyaránt hatással lesz ránk. Mindezek mellett a Mars a Skorpióban jár szeptember 22-től november 4-ig, ami erős szenvedélyeket és mélyebb fókuszt hozhat.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Az ősz mindig a lezárás és az újrakezdés időszaka. Amikor a természet aranyba és vörösbe borul, mi magunk is hajlamosak vagyunk mérlegre tenni a kapcsolatainkat, munkánkat és a jövőnket. 2025 októbere különösen intenzívnek ígérkezik: a Mérleg újhold és a Merkúr retrográd árnyéka egyaránt hatással lesz ránk. Mindezek mellett a Mars a Skorpióban jár szeptember 22-től november 4-ig, ami erős szenvedélyeket és mélyebb fókuszt hozhat.

KOS

A KOS számára az ősz mindig izgalmas, hiszen az ellentétes jegye, a Mérleg kerül fókuszba. Ez az időszak idén különösen hangsúlyos lesz a kapcsolatokban. A szeptemberi holdfogyatkozás és napfogyatkozás régi dinamikákat zárhat le, és új szintre emelheti a párkapcsolati kérdéseidet.

Október 7-én telihold világít rá arra, hogy mennyi energiát teszel másokba, és mennyit kapsz vissza. Ez lehet a hónap legfontosabb felismerése. Ha valaki nem ad annyit, mint te, most döntened kell: tovább cipeled a kapcsolatot, vagy új utat választasz. A munkahelyi együttműködésekben is szükség lesz határozottabb kommunikációra. Olvass még a témában Tisztítsd meg a karmád! Hatásos hétköznapi technikák, amik nem kerülnek semmibe Ezeket hagyd abba most, ha nem akarsz több érzelmi sebet okozni a gyermekednek Mi az a life hack, amit alkalmazol, bár nem etikus? 4 lisztmentes csokis desszert, amit csak imádni lehet

A cikk folytatódik, lapozz!