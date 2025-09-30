A Mérleg hónapja mindig döntések elé állít – mi vár rád idén ősszel?
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / A Mérleg hónapja mindig döntések elé...

A Mérleg hónapja mindig döntések elé állít – mi vár rád idén ősszel?

Farkas Izabella
Írta 2025.09.30.

Az ősz mindig a lezárás és az újrakezdés időszaka. Amikor a természet aranyba és vörösbe borul, mi magunk is hajlamosak vagyunk mérlegre tenni a kapcsolatainkat, munkánkat és a jövőnket. 2025 ősze különösen intenzívnek ígérkezik: szeptember 7–8-án teljes holdfogyatkozás, szeptember 21-én részleges napfogyatkozás, októberben pedig a Mérleg újhold és a Merkúr retrográd árnyéka egyaránt hatással lesz ránk. Mindezek mellett a Mars a Skorpióban jár szeptember 22-től november 4-ig, ami erős szenvedélyeket és mélyebb fókuszt hozhat.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Az ősz mindig a lezárás és az újrakezdés időszaka. Amikor a természet aranyba és vörösbe borul, mi magunk is hajlamosak vagyunk mérlegre tenni a kapcsolatainkat, munkánkat és a jövőnket. 2025 októbere különösen intenzívnek ígérkezik: a Mérleg újhold és a Merkúr retrográd árnyéka egyaránt hatással lesz ránk. Mindezek mellett a Mars a Skorpióban jár szeptember 22-től november 4-ig, ami erős szenvedélyeket és mélyebb fókuszt hozhat.

KOS

A KOS számára az ősz mindig izgalmas, hiszen az ellentétes jegye, a Mérleg kerül fókuszba. Ez az időszak idén különösen hangsúlyos lesz a kapcsolatokban. A szeptemberi holdfogyatkozás és napfogyatkozás régi dinamikákat zárhat le, és új szintre emelheti a párkapcsolati kérdéseidet.

Október 7-én telihold világít rá arra, hogy mennyi energiát teszel másokba, és mennyit kapsz vissza. Ez lehet a hónap legfontosabb felismerése. Ha valaki nem ad annyit, mint te, most döntened kell: tovább cipeled a kapcsolatot, vagy új utat választasz. A munkahelyi együttműködésekben is szükség lesz határozottabb kommunikációra.

Olvass még a témában

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/12
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Pollenjelentés: Végre csökkenni kezd a parlagfű, de még tüneteket okozhat

Pollenjelentés: Végre csökkenni kezd a parlagfű, de még tüneteket okozhat
Jeromos és Viktor névnapja van: fedezd fel a nevük mögött rejlő személyiséget!

Jeromos és Viktor névnapja van: fedezd fel a nevük mögött rejlő személyiséget!
Tényleg bele lehet halni abba, ha valakinek összetörik a szíve

Tényleg bele lehet halni abba, ha valakinek összetörik a szíve
Az anya–lánya barátság túl nagy terhet róhat a „gyerekre”

Az anya–lánya barátság túl nagy terhet róhat a „gyerekre”
Innen tudhatod, hogy egy örömgyilkossal van dolgod – és így védekezz ellene

Innen tudhatod, hogy egy örömgyilkossal van dolgod – és így védekezz ellene
Ezek a hajfestési bakik idősebbnek mutatnak a korodnál

Ezek a hajfestési bakik idősebbnek mutatnak a korodnál
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK