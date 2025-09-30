A Mérleg hónapja mindig döntések elé állít – mi vár rád idén ősszel?

Az ősz mindig a lezárás és az újrakezdés időszaka. Amikor a természet aranyba és vörösbe borul, mi magunk is hajlamosak vagyunk mérlegre tenni a kapcsolatainkat, munkánkat és a jövőnket. 2025 októbere különösen intenzívnek ígérkezik: a Mérleg újhold és a Merkúr retrográd árnyéka egyaránt hatással lesz ránk. Mindezek mellett a Mars a Skorpióban jár szeptember 22-től november 4-ig, ami erős szenvedélyeket és mélyebb fókuszt hozhat.
KOS
A KOS számára az ősz mindig izgalmas, hiszen az ellentétes jegye, a Mérleg kerül fókuszba. Ez az időszak idén különösen hangsúlyos lesz a kapcsolatokban. A szeptemberi holdfogyatkozás és napfogyatkozás régi dinamikákat zárhat le, és új szintre emelheti a párkapcsolati kérdéseidet.
Október 7-én telihold világít rá arra, hogy mennyi energiát teszel másokba, és mennyit kapsz vissza. Ez lehet a hónap legfontosabb felismerése. Ha valaki nem ad annyit, mint te, most döntened kell: tovább cipeled a kapcsolatot, vagy új utat választasz. A munkahelyi együttműködésekben is szükség lesz határozottabb kommunikációra.
