Melyik színt kerülöd? – Többet árul el rólad, mint gondolnád

Valószínűleg te is tapasztaltad már, hogy vannak árnyalatok, amikhez egyszerűen nem vonzódsz. Hiába mutat jól valakin a piros ruha, te valahogy sosem éreznéd magad benne komfortosan. Érdekes módon a pszichológia szerint nemcsak az árulkodik rólunk, hogy melyik színt szeretjük, hanem az is, melyiket kerüljük tudat alatt. A színek ugyanis nemcsak esztétikai, hanem érzelmi jelentéssel is bírnak. Minden árnyalat valamilyen energiát hordoz, és ha egy bizonyos tónus visszatart, az gyakran azt jelenti, hogy a hozzá kapcsolódó érzésekkel sem tudunk még teljesen azonosulni. Ha tehát mostanában észreveszed, hogy bizonyos színek ösztönösen kerülni kezdtél, lehet, hogy a lelked üzen valamit. Nézzük, mit mesélnek rólunk a legkedveltebb színek és az is, ha nem tudjuk őket beengedni az életünkbe.

1. Piros – a szenvedély és az önbizalom színe

Ha kerülöd a pirosat, lehet, hogy mostanában nehezebben állsz ki magadért, vagy nem szeretsz a figyelem középpontjában lenni. A piros azoknak való, akik mernek látszani – ha egy ideje mellőzöd, lehet, hogy épp nyugalomra vágysz, és nem akarod, hogy minden szem rád szegeződjön.

