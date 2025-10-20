Melyik színt kerülöd? – Többet árul el rólad, mint gondolnád
iStock

Címlap / Életmód / Lélek / Melyik színt kerülöd? – Többet árul el...

Melyik színt kerülöd? – Többet árul el rólad, mint gondolnád

Farkas Margaréta
Írta 2025.10.20.

Valószínűleg te is tapasztaltad már, hogy vannak árnyalatok, amikhez egyszerűen nem vonzódsz. Érdekes módon a pszichológia szerint nemcsak az árulkodik rólunk, hogy melyik színt szeretjük, hanem az is, melyiket kerüljük tudat alatt.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Valószínűleg te is tapasztaltad már, hogy vannak árnyalatok, amikhez egyszerűen nem vonzódsz. Hiába mutat jól valakin a piros ruha, te valahogy sosem éreznéd magad benne komfortosan. Érdekes módon a pszichológia szerint nemcsak az árulkodik rólunk, hogy melyik színt szeretjük, hanem az is, melyiket kerüljük tudat alatt. A színek ugyanis nemcsak esztétikai, hanem érzelmi jelentéssel is bírnak. Minden árnyalat valamilyen energiát hordoz, és ha egy bizonyos tónus visszatart, az gyakran azt jelenti, hogy a hozzá kapcsolódó érzésekkel sem tudunk még teljesen azonosulni. Ha tehát mostanában észreveszed, hogy bizonyos színek ösztönösen kerülni kezdtél, lehet, hogy a lelked üzen valamit. Nézzük, mit mesélnek rólunk a legkedveltebb színek és az is, ha nem tudjuk őket beengedni az életünkbe.

1. Piros – a szenvedély és az önbizalom színe

Ha kerülöd a pirosat, lehet, hogy mostanában nehezebben állsz ki magadért, vagy nem szeretsz a figyelem középpontjában lenni. A piros azoknak való, akik mernek látszani – ha egy ideje mellőzöd, lehet, hogy épp nyugalomra vágysz, és nem akarod, hogy minden szem rád szegeződjön.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/8
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

Menj ki a konyhádba, és most dobd ki ezt a 6 dolgot

Menj ki a konyhádba, és most dobd ki ezt a 6 dolgot
Melyik színt kerülöd? – Többet árul el rólad, mint gondolnád

Melyik színt kerülöd? – Többet árul el rólad, mint gondolnád
Miért ízlik jobban a paradicsomlé a repülőgépen?

Miért ízlik jobban a paradicsomlé a repülőgépen?
Ilyen összefüggés van a szemszín és a személyiség közt

Ilyen összefüggés van a szemszín és a személyiség közt
Az 5 legcukibb ritka kutyafajta, amit csak kevesen ismernek

Az 5 legcukibb ritka kutyafajta, amit csak kevesen ismernek
Ez a rendkívüli nő 120 bántalmazott elefántot mentett meg – dokumentumfilm készült belőle

Ez a rendkívüli nő 120 bántalmazott elefántot mentett meg – dokumentumfilm készült belőle
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK