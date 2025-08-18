Mégsem létezik a pornófüggőség? Ezt mondja most a tudomány
Mégsem létezik a pornófüggőség? Ezt mondja most a tudomány

Schuster Borka
Írta 2025.08.18.

A pornófüggőség fogalma évtizedek óta jelen van a közbeszédben és a pszichológiai diskurzusban. De a legújabb tudományos kutatások és szakmai állásfoglalások egyre inkább egyetértenek abban, hogy a pornográfia fogyasztása nem tekinthető klinikai értelemben vett szenvedélybetegségnek. Hogyan érdemes akkor kezelni a pornóval kapcsolatos problémákat, és miből fakadnak valójában ezek?

A pornófüggőség mint társadalmi és vallási kérdés

Bár a pornográfia fogyasztása sokak számára szórakozást vagy intimitás keresését jelenti, egyesek számára lelkiismereti konfliktust okozhat. A legújabb kutatások azt mutatják, hogy a vallásos meggyőződések és a szexuális viselkedés közötti ellentmondásos érzések gyakran vezetnek a pornóval kapcsolatos problémákhoz. Azok, akik vallásos háttérrel rendelkeznek, hajlamosabbak arra, hogy bűntudatot érezzenek a pornó fogyasztása miatt, még akkor is, ha valójában nem használják azt túl gyakran, vagy ez nem okoz problémát a társas, személyes kapcsolataikban.

