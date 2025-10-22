„Meglátogatott a 4 éve halott apám” – 10 paranormális történet

Sokan éltünk már át olyan helyzeteket, amikor azt éreztük, megállt bennünk az ütő. A leglogikusabb magyarázat is hirtelen érvényét vesztette, és csak álltunk döbbenten azt kérdezve: most ez tényleg megtörtént...? Lehet szó egy eltűnt tárgyról, egy ismeretlen hangról, vagy egy megmagyarázhatatlan „véletlenről” — néha az élet olyan furcsa fordulatokat tartogat, amelyekre egyszerűen nincs racionális válasz. Pontosan ilyenek ezek a BuzzFeeden közzétett történetek is.

Hajszárító

„Egy este a férjemmel hazaértünk a munkából, vacsoráztunk, és a kanapén tévéztünk. Egyszer csak zümmögést hallottunk, és elindultunk megkeresni a forrását. A ház másik felén, a fürdőszobában megtaláltuk: a hajszárító be volt kapcsolva. Senki nem járt a fürdőben, senki nem használta. Egyszerűen ott volt a pulton, bekapcsolva. Húsz év telt el, és még mindig nem tudjuk, hogyan történt.”

