A temetőn túl: 10 meghitt mód, ahogyan emlékezhetünk halottak napján

A Halottak napja sosem könnyű, hiszen újraéljük a fájdalmat, amit szerettünk elvesztése okozott, de segíthet, ha a gyászt érzelmileg pozitív módon közelítjük meg. Az alábbi tíz inspiráló tevékenységgel méltó, de meghitt módon emlékezhetünk meg azokról, akik már nincsenek velünk.
1/10 Főzd meg a kedvenc ételét
Szervezz egy lakomát a családdal, barátokkal és készítsétek el az illető kedvenc ételeit. Akár grillezni szeretett, süteményt sütni vagy bográcsozni, emlékezzetek rá egy finom lakomával. Az is jó ötlet, ha elmentek a kedvenc éttermébe. Ha egyedül szeretnél emlékezni rá, magadnak készítsd el az ételt és rá gondolva fogyaszd el egy gyertyafényes emlékező-vacsora keretében.
2/10 Menj ki a természetbe
A friss levegő és a természet jót tesz a lelkünknek, ezért a Halottak napját – főleg, ha szép idő van – megünnepelheted egy kirándulással vagy piknikkel. Az erdőben sétálva vagy egy padon ülve gondolj arra, akit elvesztettél, ezt összekötheted jógával vagy meditálással is.
Nem kell feltétlenül az illető kedvenc külföldi országát kitűznöd célnak, de jelentőséggel bír, ha elmész például a szülővárosába, kerületébe, vagy egy olyan faluba, városba, víz mellé, ahol szeretett lenni. A kedvenc parkja, múzeuma vagy kirándulóhelye is jó választás.