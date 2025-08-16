„Még jelenleg is 40 millió rabszolgát tartanak” – Őrült tények, amiktől eldurran az agyad
Szőke Angéla
Írta 2025.08.16.

Az alábbi tíz állítás képtelenségnek tűnik, pedig igaz.

Az elnök és a dínók

George Washington egykori amerikai elnök 25 évvel azelőtt halt meg, hogy felfedezték az első dinoszaurusz maradványt. Ez azt jelenti, hogy az elnöknek fogalma sem volt a dinoszauruszok létezéséről.

Szexbünti

Egy 47 éves francia nő beperelte 51 éves férjét, amiért az nem szexelt vele házasságuk 21 éve alatt. A pár elvált és a nő kártérítést követelt a szexmentes frigy miatt. A férj fáradtságra és egészségügyi problémáira hivatkozott, de a bíró jogosnak érezhette a feleség indokait, ugyanis „fájdalomdíj” gyanánt 15.000 dollár megfizetésére kötelezte a férfit.

