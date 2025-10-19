Még elültetheted őket novemberig: a legjobb tulipánhagyma lelőhelyek és legszebb fajták

A pillanat, amikor még kabátban kortyolgatod a reggeli kávédat, de a kertben már kibújtak az első színes virágok – na, az terápia természetes formában. Ahhoz viszont, hogy tavasszal ezt a látványt kapd ajándékba, ősszel kell lépned. Lássuk, hogyan ültess tulipánt úgy, hogy jövő tavasszal büszkén fotózhasd őket Instagramra – vagy csak csendben gyönyörködj bennük, ahogy jólesik.
Mikor ültesd el a tulipánt?
A tulipán hideghatást igényel, ezért ősszel kell elültetni – legideálisabb időszak: szeptember vége és november közepe között. A lényeg, hogy a talaj hőmérséklete 10 fok alá hűljön, de ne legyen még átfagyva. Ha a kertben még pólóban lehet dolgozni, korai. Ha már pulcsiban ásol, jó úton jársz.
A cikk folytatódik, lapozz!
«Előző
1/9Következő»