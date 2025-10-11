A matekfeladvány, amit 10-ből 8 ember rosszul old meg – te sikerrel jársz?

Még ha nem is vagy nap mint nap szoros kapcsolatban a matematikával, az agyad edzésére mindenképpen érdemes néha egy kicsit kimozdulni a komfortzónából. A most bemutatásra kerülő matekfeladvány nem csak a logikus gondolkodást fejleszti remekül, de felfedi azt is, hogy mennyire tudunk kitartóak lenni akkor, amikor kicsit nehezebbnek tűnő kérdésekkel találkozunk.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Matekfeladvány: a pestisjárvány rejtvénye

Képzeld el a következő helyzetet: egy különleges állat, a pestisnyúl megismételhetetlen módon képes szaporodni. Földünkön csak egyetlen egy létezik belőle és ez a példány hamarosan szaporodni kezd. Minden hónapban egy pestisnyúl megduplázza önmagát. Az a kérdésünk, hogy hány hónap szükséges ahhoz, hogy elérjük a 100 pestisnyúl összlétszámát?

A cikk folytatódik, lapozz!