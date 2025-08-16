„Már nem akaszkodom a férfiakra” – Nők mesélnek az önbizalmuk erősödéséről
„Már nem akaszkodom a férfiakra” – Nők mesélnek az önbizalmuk erősödéséről

Szőke Angéla
Írta 2025.08.16.

Egész lényünk megváltozik, amikor jól érezzük magunkat a bőrünkben.

Szólóban

Az előző kapcsolatom hét évig tartott. Összehúztam magam benne, nem tiltakoztam, nem adtam hangot annak, hogy ÉN mit akarok, mert féltem, hogy a barátom elhagy. Előtte a szüleimmel laktam, még sosem voltam egyedül. Amikor végleg szakítottunk, rettegtem, hogy nem leszek képes egyedül megállni a lábamon, de kiderült, hogy feleslegesen aggódtam.

Egyedül jobban kijöttem a fizetésemből, mert – mint kiderült – én jobban meg tudtam fogni a pénzt, mint az exem. Az, hogy megtudtam, nincs szükségem senkire – hiszen megállok a saját lábamon – hatalmas önbizalomfröccsöt adott. Azóta sokkal felszabadultabban megy a társkeresés, mert nincs rajtam a nyomás, hogy mindenáron kell mellém egy férfi.

