„Már nem akaszkodom a férfiakra” – Nők mesélnek az önbizalmuk erősödéséről

Egész lényünk megváltozik, amikor jól érezzük magunkat a bőrünkben.

Szólóban

Az előző kapcsolatom hét évig tartott. Összehúztam magam benne, nem tiltakoztam, nem adtam hangot annak, hogy ÉN mit akarok, mert féltem, hogy a barátom elhagy. Előtte a szüleimmel laktam, még sosem voltam egyedül. Amikor végleg szakítottunk, rettegtem, hogy nem leszek képes egyedül megállni a lábamon, de kiderült, hogy feleslegesen aggódtam.

Egyedül jobban kijöttem a fizetésemből, mert – mint kiderült – én jobban meg tudtam fogni a pénzt, mint az exem. Az, hogy megtudtam, nincs szükségem senkire – hiszen megállok a saját lábamon – hatalmas önbizalomfröccsöt adott. Azóta sokkal felszabadultabban megy a társkeresés, mert nincs rajtam a nyomás, hogy mindenáron kell mellém egy férfi.