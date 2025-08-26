Máig sem tudták feltörni a kódot, ami mesés kincshez vezet
istockphoto.com

Máig sem tudták feltörni a kódot, ami mesés kincshez vezet

Schuster Borka
Írta 2025.08.26.

A Beale-kódok legendája több mint két évszázada borzolja a fantáziáját azoknak, akik szeretik a titokzatos történeteket és a mesés kincsek ígéretét: három titkosított üzenet ígér arannyal, ezüsttel és ékszerekkel megrakott, elásott kincset egy amerikai vidéken. Az elmúlt évszázadokban azonban mindössze egyetlen kódot sikerült megfejteni a háromból – így a kincs holléte továbbra is rejtély marad, ahogyan az is, hogy egyáltalán tényleg létezik-e.

A legendás Beale-kódok

A történet egy 1885-ben kiadott kisfüzetben, az úgynevezett Beale Papers-ben jelent meg először. A füzet szerint Thomas J. Beale és társai az 1810-es évek végén bukkantak gazdag arany- és ezüstlelőhelyre, valahol a mai Colorado vagy Új-Mexikó vidékén. A vagyont több tucat arannyal teli zsák formájában szállították Virginiába, és egy titkos helyen elásták Bedford megyében. A pontos helyszínt, a kincs tartalmát és az örökösök névsorát három külön, kódolt üzenetben jegyezték fel.

