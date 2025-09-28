Magyar termálfürdők, ahol ősszel annyira jól esik a gőzölgő vízben ázni
iStock

Címlap / Kikapcsolódás / Utazás / Magyar termálfürdők, ahol ősszel...

Magyar termálfürdők, ahol ősszel annyira jól esik a gőzölgő vízben ázni

Arany Inez
Írta 2025.09.28.

Amikor az ősz hűvös levegője áthangolja a természetet, kevés dolog kínálja az igazi menedéket, mint egy jó termálfürdő. Magyarország híres termálforrásairól, ahol a föld mélyéből feltörő gyógyhatású vizek nemcsak a testet, de a lelket is megújítják. Az alábbiakban bemutatunk hét különleges helyet, ahol a gőzölgő víz kényeztetése páratlan őszies élményt nyújt.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Szechenyi Gyógyfürdő, Budapest

Budapest szívében található a Szechenyi Gyógyfürdő, amely méltán híres Európa-szerte. Az 1913-ban megnyitott fürdőépület barokkos stílusa magában hordozza a magyar kultúra gazdagságát. A termálmedencék 38 fok körüli hőmérséklete különösen hívogató, amikor az őszi nap már gyengébb sugarai simogatják a fürdőzőket. A város nyüzsgése és romantikus hangulata körülölel, miközben a víz gyógyító ereje jótékony hatást gyakorol a test minden porcikájára.

Ez a fürdő nem csupán a helyiek, hanem a turisták körében is népszerű. Az úszómedencék és a pezsgőfürdők sokrétű élményt kínálnak, melyek mellett a tradíciókat idéző gőzkamrák és szaunák is biztosítják a kikapcsolódást.

iStock

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/7
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

Tetszik vagy sem, de ezek az őszi sneaker trendek

Tetszik vagy sem, de ezek az őszi sneaker trendek
Nem sétálsz eleget ősszel? Ezekkel a trükkökkel lehet részed benne anélkül, hogy kimennél

Nem sétálsz eleget ősszel? Ezekkel a trükkökkel lehet részed benne anélkül, hogy kimennél
Ez most a 7 legjobb dokumentumfilm a Netflixen

Ez most a 7 legjobb dokumentumfilm a Netflixen
„Szerinted szép az a lány?” – 10 mondat, amit egy férfi sem akar a barátnője szájából hallani

„Szerinted szép az a lány?” – 10 mondat, amit egy férfi sem akar a barátnője szájából hallani
Ez vár rád a szerelemben idén májusban – zodiákusod szerint

Ez vár rád a szerelemben idén májusban – zodiákusod szerint
Születésnapodból kiderül, milyen a személyiséged – a zsidó horoszkóp szerint

Születésnapodból kiderül, milyen a személyiséged – a zsidó horoszkóp szerint
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK