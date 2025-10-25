Egy mágikus év közeledik: mit mond a numerológia 2026-ra?
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / Egy mágikus év közeledik: mit mond a...

Egy mágikus év közeledik: mit mond a numerológia 2026-ra?

Farkas Izabella
Írta 2025.10.25.

2026 különleges év a numerológia szempontjából, hiszen az év számaira pillantva azonnal láthatjuk, hogy különleges energiákat hordoz magában. A numerológia, mint az élet egyik ilyen spirituális megközelítése, az évek számainak szimbolikus jelentőségén keresztül próbál választ adni olyan kérdésekre, amelyek az élet értelméről és utunk irányáról szólnak.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Az univerzális évszám jelentése

Az univerzális évszám kiszámítása egyszerű: az év számait összeadjuk, majd a kapott számot redukáljuk egyjegyűre. Így tehát 2026 esetében a számítás így néz ki: 2 + 0 + 2 + 6 = 10, ami tovább redukálva 1 + 0 = 1. Az egyes a numerológiában az új kezdetek száma, a teremtés, a vezetői képességek és az önbizalom szimbóluma.

Mindez arra utal, hogy 2026 a változás és a megújulás éve lesz. Sokak számára lehetőséget nyithat arra, hogy új projekteket kezdjenek, új életet építsenek maguknak, vagy olyan területeken bontakozzanak ki, amelyeket eddig talán elhanyagoltak.

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

„Kisöcsém lett 13 éves koromban” – Mi volt az a pillanat, amikor eldöntötted nem akarsz gyereket

„Kisöcsém lett 13 éves koromban” – Mi volt az a pillanat, amikor eldöntötted nem akarsz gyereket
Ennek az 5 csillagjegynek vannak a legmagasabb elvárásai a szerelemben 

Ennek az 5 csillagjegynek vannak a legmagasabb elvárásai a szerelemben 
Teszteld, mi az életfeladatod. Válaszolj őszintén!

Teszteld, mi az életfeladatod. Válaszolj őszintén!
Skandináv stílus kis költségvetéssel: nyári öltözködési tippek

Skandináv stílus kis költségvetéssel: nyári öltözködési tippek
Ha még mindig vérzel: ezek lehetnek az okai, hogy még mindig tart a havid

Ha még mindig vérzel: ezek lehetnek az okai, hogy még mindig tart a havid
„A Holdon akartam szülni, végül műkörmös lettem” – Mi volt a nagy gyermekkori álmod?

„A Holdon akartam szülni, végül műkörmös lettem” – Mi volt a nagy gyermekkori álmod?
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK