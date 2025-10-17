Ma, október 17-én Hedvig, Ignác, Rudolf névnapja van – Milyen a személyiségük?

A Hedvig nevet a német szóösszetételből eredeztetik, amely „üdvözlet” vagy „ereklye nagyszerűségére” utalhat. A legismertebb Hedvig talán Szent Hedvig, aki a lengyel és a magyar királyné volt. A ma ünnepelt Hedvig névnaposokat gyakran bölcsességükkel és empatikus természetükkel jellemezik.
Az Ignác nevet a latin Ignatius szóból eredeztetik, amely „tüzes” vagy „tisztított” jelentéssel bír. Az egyik legismertebb Ignác, Ignác Loyola, a jezsuita rend alapítója. Az Ignác névnaposokat gyakran határozottságukkal és elkötelezettségükkel jellemezik.
A Rudolf név a germán nyelvekből ered, és „híres farkas” vagy „nagy vadász” jelentéssel bír. Több híres személy is viseli ezt a nevet, például II. Rudolf német-római császár. A Rudolf névnaposokat gyakran kreativitásukkal és energiájukkal jellemezik.
Ezen a napon nincsenek különösebb népi hiedelmek vagy hagyományok, de a névnapokat általában családi és baráti köszöntésekkel ünnepelik.