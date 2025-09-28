Ma ünnepeljük Vencel, Bernárd, Jusztina névnapját – ismerd meg személyiségüket!
iStock

Ma ünnepeljük Vencel, Bernárd, Jusztina névnapját – ismerd meg személyiségüket!

Arany Inez
Írta 2025.09.28.

Ma, 2025. szeptember 28-án Magyarországon a névnaposok között szerepel Vencel, Bernárd, Bernát, Isméria, Izméne, Jusztina, Jusztínia, Pelbárt, Salamon, Salvador, Szelim, Tárkány és Velek is.

Vencel

Ez a név ma a legismertebb és legfontosabb névnapos. A Vencel név a cseh eredetű Wenceslaus névből származik, jelentése „népszerű” vagy „a nép győzelme”. Vencel szentek neve, különösen Szent Vencel, Csehország patrónusa, aki az igazságosságot és az erőszakmentességet képviselte, így a névhez a becsületesség, bátorság és közösségi elkötelezettség társul. A Vencel nevű személyek gyakran vezetői képességekkel rendelkeznek, kitartóak és felelősségteljesek, szeretnek harmóniát teremteni környezetükben, de határozottak is tudnak lenni.

Bernárd

Bernárd név német eredetű, jelentése „erős medve”. A névhez erő, bátorság, kitartás társul. Bernárd neve a középkori lovagi ideálokkal kapcsolódik össze, sok híres középkori szent és tudós viselte ezt a nevet. Az ilyen nevű személyiségek általában magabiztosak, céltudatosak, ugyanakkor megbízhatóak. Gyakran védelmező szerepet töltenek be a közösségükben, és erős igazságérzettel bírnak.

