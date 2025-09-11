Ma ünnepeljük Teodóra, Jácint és Helga névnapját – mit mond a nevük róluk?

2025. szeptember 11-én Magyarországon a névnaposok a következők: Teodóra, Jácint, Igor, Helga és több más név is megjelenik ezen a napon, mint például Emil, Emilián, Félix, Milán, Milton, Dioméd, Elga, Helma, Helza, Milton, stb.

Teodóra névnaposok

A Teodóra egy női név, amely a görög eredetű Theodoros férfinév női párja, jelentése „Isten ajándéka” vagy „Isten ajándéka” (theos = isten, doron = ajándék). Ez a név gyakran visel vallási vagy spirituális erősséget, méltóságot sugall. A Teodórák személyiségjegyei közé tartozik a mély érzékenység, az empátia és a segítőkészség. Erős belső igazságérzetük van, és gyakran hajlamosak másokon segíteni. A mai névnapjukon ünnepelvén a hagyományok szerint ezek a személyek szerencsét, védelmet hozhatnak a családjuk köré. Nevezetesség: Teodóra néven híres történelmi személy például I. Mihály bizánci császár felesége, aki nagy hatást gyakorolt a kultúrára és vallásra.

Jácint névnaposok

A Jácint férfinév, amely a görög hyakinthos névből ered, a növényvilághoz (jácint virág) kapcsolódik. Jelentése „kék virág”, és a mitológiában a szépség, a szeretet jelképe. A Jácint nevet viselők gyakran művésziesek, kreatívak és harmonikus személyiségek. Kitartóak és lojálisak, ugyanakkor érzékenyek a környezetükre. A népi hiedelmek egyes területeken azt tartják, hogy a Jácint név napján virágokat érdemes ültetni, hogy szerencsét és szépséget hozzon a házhoz.

