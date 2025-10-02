Ma ünnepeljük Petra, Örs és Tamás névnapját – milyen személyiségre utal a nevük?

Október 2-án Magyarországon ma elsősorban a Petra és az Örs nevűek ünneplik a névnapjukat. Emellett kisebb névnapként megemlékeznek a Berengár, Petrina, Tamás és Tomaj nevekről is.

Petra

A Petra név eredete a görög „petra” szóból származik, ami követ vagy sziklát jelent, így a név erőt, állhatatosságot és megbízhatóságot sugall. Ez az egyik legismertebb és legnépszerűbb női név Magyarországon.

Ismert Péter nevű férfi név női párja, ezért a Petra nevet viselők gyakran jellemzően határozott, kitartó és céltudatos személyiségek, akik stabil hátteret és támogatást nyújtanak másoknak.

Népi hiedelmek szerint a Petra névhez kötődő emberek megvédik otthonukat és családjukat, mint egy szilárd szikla. Október 2-a a Petra névnap is egy olyan nap, amikor az ősz erejét és állandóságát ünneplik.

