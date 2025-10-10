Ma Gedeon, Bendegúz, Dániel, Ferenc névnapját ünnepeljük

Ma, 2025. október 10-én Magyarországon több névnapot is ünneplünk, ezek között vannak hagyományos, bibliai és magyar eredetű nevek. A legfontosabb névnapok: Gedeon, Bendegúz, Dániel, Ferenc, valamint több más melléknév és ritkább név is.

Gedeon

Gedeon bibliai eredetű név, jelentése „harcos”, vagy „pusztító”. A név a Bibliában egy bátor és hitben erős bíróra utal, akinek története az ítélők könyvében található. Gedeon a gyengeségből a bátorság felé vezető példája, aki az isteni támogatással győzedelmeskedett ellenségei felett. Ma, október 10-én ünnepeljük ezt a nevet, amely a határozottságot és az igazságért való kiállást szimbolizálja. Gedeon személyiségjegyei között dominál a bátorság, kitartás és az erős igazságérzet, ugyanakkor hajlamos lehet a magányosságra, mert nehezen bízik meg másokban.

