Ma Gedeon, Bendegúz, Dániel, Ferenc névnapját ünnepeljük

Gedeon
Gedeon bibliai eredetű név, jelentése „harcos”, vagy „pusztító”. A név a Bibliában egy bátor és hitben erős bíróra utal, akinek története az ítélők könyvében található. Gedeon a gyengeségből a bátorság felé vezető példája, aki az isteni támogatással győzedelmeskedett ellenségei felett. Ma, október 10-én ünnepeljük ezt a nevet, amely a határozottságot és az igazságért való kiállást szimbolizálja. Gedeon személyiségjegyei között dominál a bátorság, kitartás és az erős igazságérzet, ugyanakkor hajlamos lehet a magányosságra, mert nehezen bízik meg másokban.
A cikk folytatódik, lapozz!
«Előző
1/4Következő»