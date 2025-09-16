Ma Edit, Ciprián, Ditta és Kornélia névnapja van– ismerd meg jelentésüket!

A mai napon, 2025. szeptember 16-án Magyarországon a legismertebb névnapok Edit és Ciprián, illetve több ritkább névnap is kapcsolódik ehhez a naphoz, például Ditta, Ditte és Som, Soma.

Edit

Edit névnapját ünnepeljük ma, amely angol-germán eredetű név, jelentése „gazdag, birtokos harcos” vagy „védelmező harcos”. Ez a név a középkorban volt különösen népszerű a keresztény szentek, például Szent Edit révén.

Személyiségjegyek: Az Edit név viselői általában erős akaratúak, döntésképesek és egyenesek. Gyakran ambíciózusak, vezetői képességekkel, de ugyanakkor érzékenyek az igazságosságra és a másokról való gondoskodásra.

Híres Editek: Szent Edit például azzal vált ismertté, hogy Anglia királynéjaként nagyhatású keresztény uralkodónő volt a 10. században. Kortárs hírességek közül több művész és tudós is viseli ezt a nevet.

A magyar népi hagyományokban ezen a napon gyakran kötöttek jó szerződéseket, mert Edit nevét tartották szerencsésnek az üzleti ügyekben.

Ciprián

A Ciprián név latin eredetű, jelentése „ciprusi”, utalva Ciprus szigetére. Névnapján, szeptember 16-án a keresztény egyház Szent Ciprián püspökét és vértanút is ünnepli, aki a 3. században élt.

Személyiségjegyek: A Cipriánok általában mélyen gondolkodó, intellektuális emberek, akik hűségesek és kitartóak. Tudják, hogyan tartsanak ki nehéz helyzetekben, miközben empátiával közelítenek mások felé. Sokszor megfontoltak, értik a felelősséget és a közösség szerepét.

Híres Cipriánok: Az egyháztörténelem egyik legismertebb alakja Szent Ciprián, aki a hit védője és íróként is ismert. Modern korban több sportoló és művész is viseli ezt a nevet.

Érdekesség, hogy Magyarországon a Ciprián név nem túl gyakori, mégis tiszteletnek örvend a történelmi és vallási vonatkozások miatt.

Ditta és Ditte

Ezek a nevek kisebb népszerűségűek, de rokon értelemben állnak más germán eredetű nevekkel, amelyek jelentése „nép" vagy „népi". A Ditta név általában a szószólók, közösségi emberek jellemzőit hordozza magán.

Som és Soma

Ez a két név a mai nap különlegesebb, régies magyar eredetű keresztnevek közé tartozik, Som a honfoglalás kori magyarok között is ismert név volt, jelentése bizonytalan, de erőteljes, talán „napfényes” vagy „árnyék” jelentéssel bírhat.

A Soma név a Som vezetéknévből eredhet vagy mint önálló férfinév is ismert. Ezek a nevek erőt, bátorságot, szabadságvágyat szimbolizálnak a népi hitvilágban.

