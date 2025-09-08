Ma ünnepeljük Adrienn, Mária és Adorján névnapját – fedezd fel jelentésüket és eredetüket!

Ma, 2025. szeptember 8-án Magyarországon az egyik legfontosabb névnap az Adrienn és a Mária névnapja, emellett több más név is ünnepel ma, például Adorján, Adria, Adrián, Adriána, Adrianna, Adriel, Alán, Alen, Csobán, Enna, Irma, Koriolán, Néró, Nesztor, Szerafina és Szergiusz.

Adrienn

Az Adrienn női név, az Adriana franciás alakja, jelentése „Hadria városából származó” (egy Velence tartománybeli város), férfi párja az Adrián, illetve a régebbi magyarosított változat, az Adorján. Az 1990-es években nagyon népszerű név volt Magyarországon, a 2000-es években a 36-55. leggyakoribb női név között szerepelt.

A személyiségjegyek közül az Adrienn névvel rendelkezőket gyakran jellemzi a kreativitás, határozottság és egyfajta elegancia. Szívesen vállalnak vezető szerepet, de közben megőrzik empátiájukat és figyelmességüket mások iránt. Intelligensek, és sokszor nagy a művészi érzékük.

Érdekesség, hogy az Adrienn név a latin Hadrianus névből ered, amely az ókorban a Hadrianus császár neve volt, aki ismert volt építészeti és kulturális támogatásáról.

Ma különösen ünnepeljük az Adrienn névviselőket, akik számára ez a nap különleges személyes jelentőséggel bír.

Mária

A Mária név az egyik legősibb és legelterjedtebb női név Magyarországon és a keresztény világban. A név héber eredetű, jelentése vitatott, de többek szerint „felkent”, „kegyelem” vagy „keserűség” jelentésű. A keresztény hagyományban Mária a Jézus anyja, ezért a név kiemelt tiszteletnek örvend.

A Mária névhez társított személyiségjegyek közé tartozik a mély érzelmi intelligencia, kitartás és a családcentrikusság. A Máriák gyakran nagyon gondoskodóak, erős belső tartással és hitelességgel bírnak.

Az egyik legismertebb magyar Mária személy a költő Csokonai Vitéz Mihály szerelme, Lilla, eredeti neve Mária volt, aki irodalmi múzsaként él az emlékezetben.

A Mária névnap szeptember 8-án a keresztény naptárban különösen fontos, mert a hagyomány szerint ezen a napon ünnepeljük Szűz Mária születését, ami a katolikus egyház egyik jelentős ünnepe.

Adorján

Az Adorján férfinév a Hadrianus névből származik, az Adrián név régi magyar alakváltozata. Jelentése megegyezik az Adriennével, vagyis „Hadria városából való". A név ritkább, de ma is használatos. Az Adorján névviselők általában erős akaratú, céltudatos személyiségek, akik kitartóan dolgoznak céljaikért.

Adrián, Adriána, Adrianna, Adriel

Ezek a nevek az Adrienn férfi és női változatai, mind az „Adriai” eredetű jelentéssel bírnak. Gyakran jellemző rájuk a kalandvágy, nyitottság és a kreatív gondolkodás.

