Ma ünnepeljük Adrienn, Mária és Adorján névnapját – fedezd fel jelentésüket és eredetüket!

Adrienn
Az Adrienn női név, az Adriana franciás alakja, jelentése „Hadria városából származó” (egy Velence tartománybeli város), férfi párja az Adrián, illetve a régebbi magyarosított változat, az Adorján. Az 1990-es években nagyon népszerű név volt Magyarországon, a 2000-es években a 36-55. leggyakoribb női név között szerepelt.
A személyiségjegyek közül az Adrienn névvel rendelkezőket gyakran jellemzi a kreativitás, határozottság és egyfajta elegancia. Szívesen vállalnak vezető szerepet, de közben megőrzik empátiájukat és figyelmességüket mások iránt. Intelligensek, és sokszor nagy a művészi érzékük.
Érdekesség, hogy az Adrienn név a latin Hadrianus névből ered, amely az ókorban a Hadrianus császár neve volt, aki ismert volt építészeti és kulturális támogatásáról.
Ma különösen ünnepeljük az Adrienn névviselőket, akik számára ez a nap különleges személyes jelentőséggel bír.
Mária
A Mária név az egyik legősibb és legelterjedtebb női név Magyarországon és a keresztény világban. A név héber eredetű, jelentése vitatott, de többek szerint „felkent”, „kegyelem” vagy „keserűség” jelentésű. A keresztény hagyományban Mária a Jézus anyja, ezért a név kiemelt tiszteletnek örvend.
A Mária névhez társított személyiségjegyek közé tartozik a mély érzelmi intelligencia, kitartás és a családcentrikusság. A Máriák gyakran nagyon gondoskodóak, erős belső tartással és hitelességgel bírnak.
Az egyik legismertebb magyar Mária személy a költő Csokonai Vitéz Mihály szerelme, Lilla, eredeti neve Mária volt, aki irodalmi múzsaként él az emlékezetben.
A Mária névnap szeptember 8-án a keresztény naptárban különösen fontos, mert a hagyomány szerint ezen a napon ünnepeljük Szűz Mária születését, ami a katolikus egyház egyik jelentős ünnepe.
Adorján
Az Adorján férfinév a Hadrianus névből származik, az Adrián név régi magyar alakváltozata. Jelentése megegyezik az Adriennével, vagyis „Hadria városából való”. A név ritkább, de ma is használatos. Az Adorján névviselők általában erős akaratú, céltudatos személyiségek, akik kitartóan dolgoznak céljaikért.
Adrián, Adriána, Adrianna, Adriel
Ezek a nevek az Adrienn férfi és női változatai, mind az „Adriai” eredetű jelentéssel bírnak. Gyakran jellemző rájuk a kalandvágy, nyitottság és a kreatív gondolkodás.