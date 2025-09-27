Ma Adalbert, Károly, Karola névnapja van – fedd fel a személyiségük titkait!

Adalbert név
Az Adalbert név germán eredetű, jelentése: „nemes” és „fényes, híres”. Az Adalbert név a német Albert név alapformája, mely szintén ma is használatos.
A név jelentése tükrözi a hozzá kötött személyiségtípust: az Adalbert névvel rendelkező emberek általában büszkék, nemeslelkűek, világos célokkal rendelkező, vezetői képességekkel bíró személyiségek. Hisznek a tradícióban és igyekeznek másokra jó példát mutatni.
Híres Adalbert nevű személyek között találhatjuk Szent Adalbert prágai érseket, középkori egyházi személyiséget, aki a kereszténység terjesztésében játszott fontos szerepet Európában.
