Ma Adalbert, Károly, Karola névnapja van – fedd fel a személyiségük titkait!
iStock

Címlap / Névnapok / Ma Adalbert, Károly, Karola névnapja...

Ma Adalbert, Károly, Karola névnapja van – fedd fel a személyiségük titkait!

Arany Inez
Írta 2025.09.27.

Ma, 2025. szeptember 27-én Magyarországon több névnapot is ünnepelünk, amelyek közül a legfontosabbak az Adalbert és a Damján. Ezenkívül névnapot ünnepelnek még többek között a Damos, Demény, Demjén, Denton, Döme, Dömjén, Dömös, Floransz, Florencia, Florentin, Florentina, Karola, Károly, Kósa, Kozima, Kozma, Mirabel, Mirabella, és Vince nevűek is.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Adalbert név

Az Adalbert név germán eredetű, jelentése: „nemes” és „fényes, híres”. Az Adalbert név a német Albert név alapformája, mely szintén ma is használatos.

A név jelentése tükrözi a hozzá kötött személyiségtípust: az Adalbert névvel rendelkező emberek általában büszkék, nemeslelkűek, világos célokkal rendelkező, vezetői képességekkel bíró személyiségek. Hisznek a tradícióban és igyekeznek másokra jó példát mutatni.

Híres Adalbert nevű személyek között találhatjuk Szent Adalbert prágai érseket, középkori egyházi személyiséget, aki a kereszténység terjesztésében játszott fontos szerepet Európában.

Olvass még a témában

Oldalak: 1 2 3 4 5 6

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/6
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Ma Adalbert, Károly, Karola névnapja van – fedd fel a személyiségük titkait!

Ma Adalbert, Károly, Karola névnapja van – fedd fel a személyiségük titkait!
Itt az ősz durva fordulata: brutális lehűlés és eső jön szeptember 27-én!

Itt az ősz durva fordulata: brutális lehűlés és eső jön szeptember 27-én!
Ecetes ronggyal a billentyűzetre: Látványos, bevált praktikák ecettel

Ecetes ronggyal a billentyűzetre: Látványos, bevált praktikák ecettel
Mi volt az első árulkodó jele annak, hogy a szomszédod őrült?

Mi volt az első árulkodó jele annak, hogy a szomszédod őrült?
A Bakok a legveszélyesebbek? Bűncselekmények és zodiákusok

A Bakok a legveszélyesebbek? Bűncselekmények és zodiákusok
Mit üzen a szám, amit gyakran látsz? A számmisztika elárulja

Mit üzen a szám, amit gyakran látsz? A számmisztika elárulja
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK