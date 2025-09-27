Ma Adalbert, Károly, Karola névnapja van – fedd fel a személyiségük titkait!

Ma, 2025. szeptember 27-én Magyarországon több névnapot is ünnepelünk, amelyek közül a legfontosabbak az Adalbert és a Damján. Ezenkívül névnapot ünnepelnek még többek között a Damos, Demény, Demjén, Denton, Döme, Dömjén, Dömös, Floransz, Florencia, Florentin, Florentina, Karola, Károly, Kósa, Kozima, Kozma, Mirabel, Mirabella, és Vince nevűek is.

Adalbert név

Az Adalbert név germán eredetű, jelentése: „nemes” és „fényes, híres”. Az Adalbert név a német Albert név alapformája, mely szintén ma is használatos.

A név jelentése tükrözi a hozzá kötött személyiségtípust: az Adalbert névvel rendelkező emberek általában büszkék, nemeslelkűek, világos célokkal rendelkező, vezetői képességekkel bíró személyiségek. Hisznek a tradícióban és igyekeznek másokra jó példát mutatni.

Híres Adalbert nevű személyek között találhatjuk Szent Adalbert prágai érseket, középkori egyházi személyiséget, aki a kereszténység terjesztésében játszott fontos szerepet Európában.

