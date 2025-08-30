Ma Róza, Félix, Letti névnapokat ünnepelünk. Mit rejt a nevük jelentése?

Ma, 2025. augusztus 30-án Magyarországon a legfontosabb névnapok a Rózsa, Bodony, Félix, Letícia, Létó, Letti, Pázmán, Róza, Rozalinda, Rozita, Rózsi, Tícia és Vadony nevekhez kötődnek.

Rózsa/Róza

A Rózsa név a latin „rosa” szóból ered, amely egy virágra, a rózsára utal, mely a szépség, a szerelem és a tisztaság szimbóluma. A névnapját ma ünnepeljük. A „Rózsa” névhez sokféle variáció tartozik, mint például Róza, Rozalinda, Rozita, Rózsi, amelyek mind a virág különböző változatait idézik. Híres Rózsa nevű személyek között találhatunk művészeket, írókat, vagy akár történelmi alakokat is.

A Rózsa névhez tartozó személyiségjegyek közé tartozik a báj, a kedvesség és a mély érzelmi intelligencia. Ezek az emberek általában melegszívűek, empatikusak és kreatívak, gyakran vonzódnak a művészetekhez és a természethez.

Félix

A Félix név latin eredetű, jelentése „boldog”, „szerencsés”. Ez a név ma is népszerű Magyarországon, és a névnapját ma ünneplik. A név gyakran kapcsolódik pozitív életszemlélethez, optimizmushoz és jó szerencséhez.

A Félix nevű emberek személyisége jellemzően derűs, magabiztos és kitartó. Szeretik a kihívásokat, céltudatosak és általában sikeresek a munkájukban, ugyanakkor társaságkedvelők és jó humorérzékkel rendelkeznek.

Letícia

A Letícia név latin eredetű, jelentése „öröm” vagy „boldogság”. Ma is ünnepeljük a névnapját, és a név pozitív, vidám jelentéssel bír. A Letícia nevűek általában életvidámak, könnyen teremtenek kapcsolatokat, és sokszor szeretik a családi összejöveteleket.

Ez a név az öröm és a jókedv szimbóluma, így viselői gyakran motiválják környezetüket pozitív hozzáállásukkal.

Pázmán

A Pázmán név magyar eredetű, és leginkább Szent II. Pázmány Péter, a nagy hatású magyar jezsuita bíboros és tudós nevéhez kötődik. A névnapját ma ünnepeljük. A Pázmán név mélységet, bölcsességet és erős hitet sugall.

A Pázmán nevű emberek általában komolyak, elkötelezettek és kitartóak. Jellemző rájuk a felelősségtudat és a vezetői képesség.

