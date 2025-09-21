Ma ünnepeljük Máté, Ildikó, Ilka névnapját – Milyen személyiségük van?


Arany Inez
Írta 2025.09.21.

Ma, 2025. szeptember 21-én Magyarországon a legfontosabb névnapok közé tartozik Máté és Mirella, valamint mellettük még például Jónás, Ildikó, Ilka, és néhány más név is megünneplésre kerül.

Máté névnapja a legismertebb ezen a napon. A Máté név héber eredetű, a Mattanaja névből ered, jelentése „Isten ajándéka”. Ez a név különösen népszerű Magyarországon, az elmúlt évtizedekben az egyik leggyakoribb férfinév, sok híres ember viseli. Jellemző rá a megbízhatóság, lelkesedés és kitartás. A Máték sokszor céltudatosak, segítőkészek, és természetükből fakadóan vezetői képességekkel bírnak.

Mirella név is ünnepelt ezen a napon, bár kevésbé gyakori. A Mirella egy női név, amelynek eredete a latin „mirari” szóból származik, jelentése „csodálatos”, „elbűvölő”. A név viselői általában kreatívak, érzékenyek és megértőek, de egyben határozott egyéniségek is. Mirellák gyakran művészi hajlammal rendelkeznek, és képesek inspirálni környezetüket.

A többi név, mint például Jónás, bibliai eredetű, jelentése „galamb”, egy békés szimbolika, ami a törekvést, megnyugvást és hitet jelképezi. A Jónások jellemzően nyugodtak, higgadtak és kitartóak.

Ildikó és Ilka női nevek, melyek germán eredetűek, az „ild” elem harcot jelent, tehát a viselőik bátor, kitartó nőkre utalhatnak, akik nem riadnak vissza a kihívásoktól.

