Ma ünnepeljük Máté, Ildikó, Ilka névnapját – Milyen személyiségük van?

Ma, 2025. szeptember 21-én Magyarországon a legfontosabb névnapok közé tartozik Máté és Mirella, valamint mellettük még például Jónás, Ildikó, Ilka, és néhány más név is megünneplésre kerül.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Máté névnapja a legismertebb ezen a napon. A Máté név héber eredetű, a Mattanaja névből ered, jelentése „Isten ajándéka”. Ez a név különösen népszerű Magyarországon, az elmúlt évtizedekben az egyik leggyakoribb férfinév, sok híres ember viseli. Jellemző rá a megbízhatóság, lelkesedés és kitartás. A Máték sokszor céltudatosak, segítőkészek, és természetükből fakadóan vezetői képességekkel bírnak.

Mirella név is ünnepelt ezen a napon, bár kevésbé gyakori. A Mirella egy női név, amelynek eredete a latin „mirari” szóból származik, jelentése „csodálatos”, „elbűvölő”. A név viselői általában kreatívak, érzékenyek és megértőek, de egyben határozott egyéniségek is. Mirellák gyakran művészi hajlammal rendelkeznek, és képesek inspirálni környezetüket.

A többi név, mint például Jónás, bibliai eredetű, jelentése „galamb”, egy békés szimbolika, ami a törekvést, megnyugvást és hitet jelképezi. A Jónások jellemzően nyugodtak, higgadtak és kitartóak. Olvass még a témában Ma, szeptember 17-én Zsófia névnapját ünnepeljük. Milyen a személyisége? A mai névnaposok Roxána és Szeréna – Ismerd meg a nevek titkait! Ma Zakariás, Beáta és Csanád névnapja van. Milyen a személyiségük? Névnapok és hagyományok: fedezd fel a személyes ünneplés varázsát és régi szokásokat

Ildikó és Ilka női nevek, melyek germán eredetűek, az „ild” elem harcot jelent, tehát a viselőik bátor, kitartó nőkre utalhatnak, akik nem riadnak vissza a kihívásoktól.

A cikk folytatódik, lapozz!