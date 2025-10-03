Ma ünnepeljük Helga és Gertrúd névnapját – ismerd meg személyiségüket!

Helga névnapja
A Helga név germán eredetű, jelentése „szent”, „áldott” vagy „védett”. Ez a név az északi népek között különösen elterjedt, és a magyarországi használata is elsősorban a skandináv hatás révén alakult ki. A Helgák általában olyan személyiségek, akik sugárzóan pozitívak, nyitottak és védelmezők. A mai névnapos Helgák körében gyakran megfigyelhető a céltudatosság, a tapintatosság és egyfajta belső bölcsesség.
Érdekesség, hogy a helga kifejezés az óészaki „heilagr” szóból ered, amely a szent vagy isteni jelenségekhez kapcsolódik, így a név hordoz magában egy ősi spiritualitást. Híres Helgák között nincs széles körben ismert magyar személyiség, de az északi irodalomban és kultúrában igen fontos hősök és mitológiai alakok viselhetik ezt a nevet.
Olvass még a témában
Évald névnapja